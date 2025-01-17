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辦年貨｜夿萐咖啡推限量節慶禮盒　獨特香氣刻下難忘回憶

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 3 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

夿萐咖啡最新推出的「摩洛哥之花香薰蠟燭」充滿摩洛哥橙花的甜美，溫暖又迷人。

摩洛哥咖啡品牌Bacha Coffee (夿萐咖啡)為迎接農曆新年及情人節的新氣象。呈獻以咖啡為主題的禮物與配件，精選禮盒融合多樣色調、芬芳與體驗，創造永恆的回憶。

以精心挑選的 100% 阿拉比卡咖啡豆、手工藝品及精緻的咖啡配件感受由全新的「摩洛哥之花香薰蠟燭」(港幣$400 / 140克 | 港幣$633 / 250克）及「咖啡時光禮盒」（港幣$540 / 3款各35克）帶來的奢華感官享受，這一系列的禮盒是咖啡愛好者收藏品的一種昇華。為向傳統禮節致敬，夿萐咖啡更特意準備了限量版紅色利是封，讓顧客向摯愛表達最真誠的祝福。

夿萐咖啡最新推出的「摩洛哥之花香薰蠟燭」充滿摩洛哥橙花的甜美，溫暖又迷人。此香薰蠟燭的果香與花香完美平衡並帶出深邃芳香。以甜蜜暖心的粉紅色玻璃包裏着清香撲鼻的「摩洛哥之花香薰蠟燭」，為愛巢增添一抹清新，有如置身摩洛哥田野上的茂盛花海。

「非洲之外香薰蠟燭」呈現了溫暖的焦糖鹹味及森林堅果香氣。

搭配夿萐咖啡產品，無論是迎接新春的喜慶，抑或是沉浸在情人節的溫馨浪漫中，這款精緻的蠟燭能昇華每個動人時刻。「摩洛哥之花香薰蠟燭」有兩種款式可供選擇，輕巧精緻的140克（4.9盎司）裝售價為港幣$400，散發恆久香氣的250克（8.8盎司）裝，售價為港幣$633。
 
「咖啡時光禮盒」集結了新推出的「摩洛哥之花香薰蠟燭」以及夿萐咖啡的兩款不朽經典：「沙巴之歌香薰蠟燭」及「非洲之外香薰蠟燭」，三款香氛逸品盛放在精緻的夿萐咖啡珠寶盒作包裝，上面印有品牌的傳統圖案及獨有設計。

「咖啡時光禮盒」中的每款蠟燭設計漂亮且芬芳四溢，以特製的蠟燭封存著最精緻的香氣，無論各種場合都能愉悅感官並點亮房間。透過「咖啡時光禮盒」享受不同的香氣，新款的「摩洛哥之花香薰蠟燭」以清新柑橘及碎可可帶出活潑的節慶氣氛；「沙巴之歌香薰蠟燭」將濃郁的阿拉比卡咖啡混合稀有香草的氛芳；「非洲之外香薰蠟燭」呈現了溫暖的焦糖鹹味及森林堅果香氣。「咖啡時光禮盒」包含3款35克的香氛蠟燭，售價為港幣$540。

夿萐咖啡為咖啡愛好者特別推出多款精緻禮盒，昇華品嚐咖啡的體驗。

夿萐咖啡為即將到來的節日，專為咖啡愛好者特別推出多款精緻禮盒，匯集了二、四或六款卓越的咖啡與相輔相成的美食，昇華品嚐咖啡的體驗。從包含六款獨特咖啡與糖棒的「咖啡山徑品鑑禮盒」（港幣$871），到提供多款單一產地咖啡選項的「四方薈萃咖啡禮盒」（港幣$645），每一個禮盒均是為珍愛之人精心挑選的禮物。

「品味探索咖啡禮盒」（港幣$871）和「香醇之路咖啡禮盒」（港幣$400）則為顧客提供更多單一產地咖啡豆的選項，讓您探索來自世界各地的多樣化咖啡風味。「雙子山品鑑禮盒」（港幣$839）更是一款特別的體驗，結合了埃塞俄比亞珍貴的西達摩山咖啡和風味絕佳的焦糖晨曦咖啡，此令人沉醉的組合配以一罐扎庫洛蜂蜜和綜合可可咖啡豆。以上各款禮盒皆是今個節慶的不二之選，為您與心愛之人創造甜蜜的回憶。

由今年1月2日起，顧客凡於夿萐咖啡零售精品店消費滿港幣$1000，即可免費獲贈一套八個的限量版夿萐咖啡利是封，讓你跟親朋好友一同歡慶佳節，分享咖啡的溫暖和喜悅。

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