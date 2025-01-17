  • 18°C
香港時間：2025117日 (五) 16:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工業意外︱業界稱冧棚意外非因竹棚不安全　改用金屬棚打爛4千工友飯碗　

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

業界稱，如全面改用金屬棚，將打爛工友飯碗。(曾耀輝攝)

啟德醫院地盤周一 （13日）發生棚架倒塌意外，11人受傷，至今仍然有一名工人危殆。有意見認為竹棚物料容易損壞等，呼籲發展商、業主使用金屬棚架。香港竹棚業持續發展關注組表示，過往相關竹棚事故，最大的原因是施工程序上安排不恰當，棚架結構遭人為破壞，是地盤安全管理問題，並非竹棚架結構不安全。

就啟德醫院地盤冧棚意外，關注組希望大眾能耐心等待調查結果。港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為，要求全面引入金屬棚架，是對棚架結構的了解不足，屬紙上談兵，如完全跟隨《竹棚架工作安全守則》，竹棚不會出現事故，若有人破壞俗稱「拉猛」的連牆器，不論竹棚或金屬棚都會出現意外。

何炳德又指，本港搭棚工程包括新建及維修單幢式大廈，地方有限，不能夠搭金屬棚架；而5、60年樓齡的樓宇「唔爛唔舊就唔維修」，不能以「過山螺絲」串過有人居住的樓宇。他續指，金屬棚較竹棚成本高約3倍，維修成本上升會轉嫁至業主。 

目前政府公務工程的新工程合約已剔除使用竹棚，轉用金屬棚架，何炳德認為，做法間接將竹棚行業「判死刑」，扼殺業界發展，等於「打爛了工友飯碗」，影響4000多名工友及家庭生活。

關注組指，近年已積極地向不同業界持份者磋商，除加強前線工友的安全培訓外，亦爭取他們成立註冊制度，進行行業規管，建立職安健的環境，減少工業意外的發生。

童學園
升中面試︱升中面試自我介紹最強攻略　專家教分4部份部署切忌做1行為【附校長貼士天書】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
遊日注意丨日本南海恐爆9級地震　專家預計發生時機　4地區出現大地震先兆
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
富貴情婦｜百億富商馬清鏗情婦「五索」5年抱4　狂曬Hermès獨立屋巨廳仔女當遊樂場
膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
膀胱癌丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤塞滿膀胱　靠1療法癌細胞奇蹟消失
急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間12:05）
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷