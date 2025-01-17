工業意外︱業界稱冧棚意外非因竹棚不安全　改用金屬棚打爛4千工友飯碗　

▲ 業界稱，如全面改用金屬棚，將打爛工友飯碗。(曾耀輝攝)

啟德醫院地盤周一 （13日）發生棚架倒塌意外，11人受傷，至今仍然有一名工人危殆。有意見認為竹棚物料容易損壞等，呼籲發展商、業主使用金屬棚架。香港竹棚業持續發展關注組表示，過往相關竹棚事故，最大的原因是施工程序上安排不恰當，棚架結構遭人為破壞，是地盤安全管理問題，並非竹棚架結構不安全。

就啟德醫院地盤冧棚意外，關注組希望大眾能耐心等待調查結果。港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為，要求全面引入金屬棚架，是對棚架結構的了解不足，屬紙上談兵，如完全跟隨《竹棚架工作安全守則》，竹棚不會出現事故，若有人破壞俗稱「拉猛」的連牆器，不論竹棚或金屬棚都會出現意外。

何炳德又指，本港搭棚工程包括新建及維修單幢式大廈，地方有限，不能夠搭金屬棚架；而5、60年樓齡的樓宇「唔爛唔舊就唔維修」，不能以「過山螺絲」串過有人居住的樓宇。他續指，金屬棚較竹棚成本高約3倍，維修成本上升會轉嫁至業主。

目前政府公務工程的新工程合約已剔除使用竹棚，轉用金屬棚架，何炳德認為，做法間接將竹棚行業「判死刑」，扼殺業界發展，等於「打爛了工友飯碗」，影響4000多名工友及家庭生活。

關注組指，近年已積極地向不同業界持份者磋商，除加強前線工友的安全培訓外，亦爭取他們成立註冊制度，進行行業規管，建立職安健的環境，減少工業意外的發生。

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