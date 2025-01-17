KK園區｜泰國推旅遊警察APP　「一鍵報警」分享定位保平安【附註冊教學】

▲ KK園區｜泰國推「泰國旅遊警察 （ Thailand Tourist Police）」，設「一鍵報警」功能即時分享定位。

【KK園區/泰國親子遊/泰國旅遊自保】隨著內地「王星事件」影響，泰國KK園區再度引起關注，保安局副局長卓孝業前日前公布，有11位港人現身處緬甸，另有1人在柬埔寨，不少港人和旅客都提高前往泰國旅遊的警剔，泰國政府上月更推出「泰國旅遊警察 （ Thailand Tourist Police）」手機App，大家如期去泰國旅行可以先安裝，保障安全。

KK園區｜泰國推出「泰國旅遊警察」APP

泰國「KK園區」再次引起社會關注，泰國政府上月推出「泰國旅遊警察 （ Thailand Tourist Police）」手機程式APP，如有需要用戶可「一鍵報警」。如若授權程式提供定位，求救後可即時向當地警方分享位置。該手機APP現時支援中文、英文、日文、韓文、俄文及泰文，共6種語言，TOPick記者為大家實測在香港註冊，APP內可使用香港電話號碼註冊，不過大家要記得輸入「+852」。

點擊睇「泰國旅遊警察」APP註冊步驟：

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最新影片推介：

KK園區｜遊泰遇危險 1按鍵即時求助

成功創立帳戶後，當用戶遇上緊急情況，可點撃APP內的「報告事件」，如交通事故、性侵、遺失物品等事情，也可以上載照片及信息尋求泰國警方的協助。

遇上突發危險情況，可按下主頁底部的紅色「SOS」按鍵求助，一按即可報警求助，若早前已授權程式提供定位，求救後便可即時向當地警方分享位置。

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泰國旅遊警察（ Thailand Tourist Police）APP

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