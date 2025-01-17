AI詐騙｜再有議員被騙徒模仿聲音行騙　黃國友人損數十萬

▲ 再有立法會議員疑被不法之徒利用AI模仿聲音進行電話詐騙，今次事主是工聯會立法會議員黃國。(黃國fb圖片)

再有立法會議員疑被不法之徒利用AI模仿聲音進行電話詐騙，今次事主是工聯會立法會議員黃國，他說，友人先後三次合共匯入數十萬元進入騙徒指定戶口。

黃國今日在社交平台透露，今早前往警署報案，事發因朋友向他提及「還錢」，他覺得莫名其妙，問清楚下才知朋友不慎誤信電話語音「AI黃國」急用借錢周轉，「聲音語氣似到十足，不虞有詐」，先後三次合共匯入數十萬元進入騙徒指定戶口，過了一些日子仍見他未還錢，提出質問，始知道墮入電子詐騙，騙走金錢。他對朋友因此造成金錢損失深感不安。

黃國朋友：聲音語氣似到十足

黃國提醒，網絡騙案防不勝防，騙案手法更層出不窮，現今有圖未必是真相，有影片也難判真偽，因為AI人工智能「換臉」、「換聲」的「深偽技術」被騙子運用於詐騙。

去年勞聯周小松曾被騙徒用AI模仿聲音 工會理事損四至五萬元

其實議員疑被騙徒利用AI模仿聲音進行電話詐騙不是第一次，在去年11月，勞聯立法會議員周小松指，接到相熟的工會分會理事長朋友通知，有不法之徒疑似利用AI模仿他的聲音進行電話詐騙，先假借邀約對方到立法會見面，再以各種套路和藉口誘騙受害人多次轉帳，該理事終損失四至五萬元，已報警處理。

周小松提醒，大家對陌生電話要提高警覺，特別是聽到涉及匯款要求時，必須再三核實清楚對方的身份。

警方：即使有聲有畫都不一定是真

警方「守網者」早前則提醒市民，即使有聲有畫都不一定是真。守網者解釋，騙徒可能經公開資料或其他方法，擷取有關人士的「容貌及聲音」等資料，配合人工智能深偽技術 (Deepfake) 進行實時換臉，偽裝成某人，並邀請進行視像通話，期間更會利用不同的藉口提出匯款請求。一旦信以為真，就會造成嚴重損失。

警方建議大家，拒絕接聽陌生號碼打來的視像通話；如必須接聽，可要求對方將手指，放在鏡頭前移動。為驗真偽，可提問對方只有你們才知道的事，切勿輕易提供人臉及指紋等生物辨識資料，對方若在視頻中提出匯款要求，可致電對方加以核實等。

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