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健康地雷｜營養師揭5大偽健康食物　1款熱門早餐越食越傷身

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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【偽健康食物／不健康食物／血糖／精製澱粉】有些食物標榜健康養生，其實暗藏健康危機。台灣有營養師列出5種「偽健康食物」，當中有一種更是老少咸宜的早餐熱門之選，常吃恐怕會導致血糖升高。

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台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但不見得真的健康，多吃可能傷身：

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1. 早餐穀物脆片

早餐穀物脆片是老少咸宜的早餐之選，蔡宜方指出，穀物脆片由精製後的穀物製成，市面上有很多穀物脆片會加入香料、朱古力顆粒來襯搭不同口味，或是添加糖粒增加風味，變相讓穀物脆片含糖量超標。美國食品藥物管理局（FDA）日前公佈最新「健康食品」標準中，含糖的早餐穀物脆片已經被除名。

2. 能量棒

能量棒是不少健身或運動人士的最愛，但當中的含糖量往往被忽視。能量棒顧名思義為了「立即補充能量」，故裡面含有不少醣類，人進食後能夠讓血糖快速升高。而且，部分商品甚至會額外添加糖，較適合健身前、中、後期間，作補充能量時食用。

蔡宜婷提醒，減脂族常吃能量棒可能會攝取不必要的糖分或油份，增加肥胖危機。她建議，若要將能量棒當正餐吃，應作為澱粉類食物的份量，扣減正餐澱粉質的攝取，同時亦可能搭配高纖蔬菜和蛋白質，維持均衡營養。

3. 梳打餅乾

梳打餅乾是用精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成，鈉含量高，醣分和熱量也不低，單吃梳打餅乾很容易讓血糖飆高。

4. 燕麥奶

近年燕麥奶成為健康飲食的趨勢和牛奶的替代品。蔡宜婷指出，燕麥奶並非奶類，而是精製碳水類。燕麥奶的主成分是醣類而非蛋白質，喝多容易影響血糖、變胖，更不能取代牛奶。

5. 全麥麵包

蔡宜婷強調，全麥麵包不比白麵包健康，因全麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成，她建議以未加工的全穀雜糧作為主食為佳。

台灣營養師李婉萍就曾指出，僅2片（116g）全麥麵包的熱量已經可以高達264卡路里，脂肪量更遠超過2片白麵包。她建議，口感越粗硬的麵包類，全麥的比例更高，再搭配健康蔬果和蛋白質，可讓營養攝取更均衡。

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飲食地雷｜專家不吃7種「健康」食物

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同場加映：抗炎早餐｜8種早餐必吃食物

台灣由中醫師轉型為Youtuber的「七七老大」日前在頻道上載影片，表示長期食用不健康的食物當早餐，有可能會導致身體慢性發炎，出現口臭、便秘、腸道敏感及三高等問題，分分鐘「吃比不吃還慘」。他推介以下8種食物，只需要每個禮拜吃2次以上，便有效抗老養生及抗發炎。

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