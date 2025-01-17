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時尚速報｜李佳芯離巢後出席活動　大熱造型演繹全新跑鞋

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李佳芯出席SKECHERS活動

美國人氣休閒及運動鞋履品牌SKECHERS進駐啟德體育園，昨日邀來品牌大使李佳芯（Ali）親臨現場，以全新造型演繹近期推出的SKECHERS GO WALK MAX CUSHIONING ARCH FIT系列，展現舒適與潮流兼備的魅力。

最近宣布離巢的Ali，一身廣告造型示人，她表示：「SKECHERS一直是運動及日常首選，而腳上的Go Walk Max Cushioning Arch Fit既輕盈舒適，又百搭易襯，隨時隨地以自信的步伐探索城市及郊外。」

Ali更即場挑戰踏步機，親身體驗可拆式SKECHERS Arch Fit 足弓承托鞋墊帶來的支撐，即使長時間行走也能輕易告別疲勞。

Ali收到特別定製的鞋盒，並宣佈「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」將於4月13日在西九文化區舉行，活動設有5公里健步行、2.5公里寵物行及精彩嘉年華區，讓一家大細偕主子一起玩轉西九！

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