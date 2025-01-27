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的士司機｜田螺車變道貼近男子險象環生　的士司機狂按喇叭提醒反被罵

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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田螺車變道貼近男子險象環生，的士司機狂按喇叭提醒反被罵男子1個動作更惹眾怒。

為自身安全，不要隨意在馬路上行走，亦要盡量遠離存在較大視線盲區的大型車輛！

近日，有的士司機在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指其行車時，前方有1男子於馬路上行走，此時右側1輛田螺車閃方向燈準備變道，惟司機擔心男子被撞，遂多次長按喇叭提醒避讓，怎料男子竟轉頭指著司機責罵，更以手敲打車頭表示憤怒。

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的士司機｜男子行馬路未察覺危險

據影片可見，此事發生於1月16日晚上7時許，樓主正駕的士行駛，馬路正前方有1名男子正在小跑，此時右側車道停泊的田螺車正在閃燈打算向左變道，由於男子身處田螺車司機的變到盲區，遂未被發覺，而已經開始緩緩駛入該側車道。

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的士司機｜狂按喇叭提醒反遭罵

樓主發現男子並未察覺田螺車正在移動，便按喇叭提醒，怎料男回頭表情憤怒正在說些什麼，相信應該是在指責司機，便轉身繼續向前走；樓主見狀又反复按喇叭，此時田螺車已逐漸貼近男子，男子有所察覺後停下腳步，又轉頭走向的士，口中不斷嘟囔，似在罵的士司機，隨後更以手猛敲車頭。

事後樓主表示，「救咗個男仔，男仔企左響田螺車盲位」，雖然他遭男子憤怒相向，但仍感慨因自己提醒而並未發生意外，「我情願佢怪我，我都唔想佢出事」。

隨後，男子更走近的士，以手猛敲的士車頭。（取自Facebook「車cam L」群組）

的士司機｜網民批男子：真係好冇品

此事引起熱議，不少人批評男子行為離譜，又稱讚的士司機熱心，不止救下男子，更幫助田螺車司機，「樓主心地好，個條友真係好冇品」、「救埋個田螺車司機」、「司機好心抵讚」、「夜晚著黑衫企盲位，有人行路唔行走去行馬路」、「樓主好心有好報，意外真係一次嫌多」、「咩人會行馬路中間仲覺得自己啱」。

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