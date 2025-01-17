年宵2025｜年宵市場下周四起舉行　食環網頁紅、黃、綠燈顯示市場擠迫程度

▲ 年宵市場將於下周四（23日）至農曆年初一清晨7時（29日），一連七日在全港15個地點舉行。（資料圖片）

農曆新年將至，想行大運過蛇年少不免逛年宵花市。而今年的年宵市場將於下周四（23日）至農曆年初一清晨7時（29日），在全港15個地點舉行，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位。

食物環境衞生署（食環署）今日表示，將會利用科技監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。食環署網頁會以紅、黃、綠燈形式，顯示各個市場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。年宵市場會於每日開放時間結束前15分鐘停止進場，有意到場人士應預留充裕時間。

▲ 年宵市場由1月23日起舉行（資料圖片）

賣剩盆栽將轉贈院舍

此外，食環署亦會採取多項減廢回收措施，回收可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬，及安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。而由花檔檔主自願送出未能售出的花卉和盆栽，將由食環署員工組成的義工隊於年初一（29日）轉贈予安老院、殘疾人士院舍和公立醫院。

食環署提醒，攤位獲許可人只可在攤位售賣及推廣准售商品，若署方認為相關活動是違法、不利國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，獲許可人必須立即遵從署方指示，否則會終止該獲許可人的特許協議及收回有關攤位。

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