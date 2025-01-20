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大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

二十四節氣「大寒」6大禁忌，1類食物不宜吃，穿2種顔色衫最旺！

【大寒2025/二十四節氣/大寒習俗/大寒禁忌/大寒開運/風水】1月20日是二十四節氣中的大寒，代表最寒冷的時節已經到來，有命理師分享大寒6個禁忌，並分享當日應如何養生開運，原來穿兩種顔色衣服最旺！

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大寒節氣2025｜大寒禁忌

命理師清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁發文，指大寒是24節氣中最後一個節氣，也代表最寒冷的時節已經到來。小孟老師提醒，大寒當日有6個禁忌要注意，點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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大寒節氣2025｜大寒養生開運法

小孟老師亦分享了在大寒當日養生開運的方法，大家不妨參考，點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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大寒節氣2025｜大寒穿2種顔色衫最旺

另外，命理師柯柏成於Facebook專頁發文，在大寒當日開運的物件可以用紅、紫色的衣物點綴，例如圍巾、手套或口罩。如果過年期間打麻雀，就可以試試看這個方法，從大寒起就用些紅、紫色元素的衣物來為自己增加運勢。

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