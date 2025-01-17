財政預算案2025｜經民聯倡研「勾地」與招標雙軌並行　2元乘車優惠改至3、4元

▲ 經民聯今日與財政司司長陳茂波會面。(經民聯fb圖片)

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 經民聯】政府將面臨近千億財赤，財政預算案下月26日發表，經民聯建議，研究「勾地」與招標雙軌並行的賣地制度；將兩元乘車優惠按通脹調整至三或四元；下調股票印花稅；但反對公務員減薪或凍薪。

經民聯今日與財政司司長陳茂波會面，提交136項建議。經民聯指出，香港經濟當前最突出的問題在於消費不振、股市樓市持續疲弱、經濟動能不足。經民聯建議，推出更多支持樓市的政策，包括放寬投資移民置業限制、推出「強積金首置計劃」，以及研究「勾地」與招標雙軌並行的賣地制度，以增加土地供應，穩定樓市，並協助市民置業安居。

林健鋒：早前有提議重新引入勾地機制 政府不應一提出便關後門

雖然陳茂波早前表明不會重推「勾地機制」。經民聯副主席林健鋒認為，單靠節流，是不能完全解決財赤問題，不「搞活個市」不行，「政府應該考慮調整一下賣地政策，一個例子例如早前有提議重新引入勾地機制，政府應該用一個開放態度，不要一提出便關後門說做不到。」

下調股票印花稅 提升市場流動性

激活股票市場方面，經民聯，建議下調股票印花稅，降低交易成本，提升市場流動性，吸引更多資金流入股市。

不贊成公務員減薪或凍薪 反對提高「富人稅」

經民聯建議，將兩元乘車優惠按通脹調整至三或四元，並檢討公務員制度，將部分職位以科技取代，但不贊成公務員減薪或凍薪，認為會影響士氣。又反對提高「富人稅」，擔心措施不利香港招商引資。

經民聯建議，成立香港特殊資產管理公司(Asset Management Corporation，簡稱AMC)，擔任香港商業地產的最終增信方或收購方，有兩大功能，一，協助香港企業和商業地產項目，應對迫在眉睫的流動性和債券到期挑戰，穩定市場預期，令地產及金融系統可以恢復正常投融資功能，防範系統性風險。二，是北部都會區、河套合作區等大型發展項目都需要工商界投資，設立AMC協助企業融通資金，支持企業有足夠的財政能力積極投入香港發展，增強發展動能。

紓困措施方面，經民聯建議，減輕中產負擔，維持《財政預算案》中退稅和退差餉的措施，紓緩中產生活壓力；支援長者，制定全面安老政策藍圖，完善尊老、敬老、養老、護老等「四老」政策；關顧弱勢社群：持續推進精準扶貧和精準脫貧，例如提供每戶 1,000 元的電費補貼、設立 2 億元特別專項基金，讓有需要的中小型社福機構申請，以紓減其服務和人手方面的壓力。

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