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臨時劫案︱郭富城現身周年慶特別場　導演麥啟光透露計劃開拍《臨時》系列作

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

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郭富城現身《臨時劫案》周年慶特別場。

【郭富城 / 臨時劫案 / 最佳編劇】剛完成海外巡演的郭富城，一甫返港即現身《臨時劫案》周年慶特別場，恭賀劇組於電影評論學會得獎，同時亦感謝觀眾一年下來，對《臨時劫案》片的支持熱度不減。
 
郭富城在電影《臨時劫案》中飾演的梅藍天破格非常，怪相的哨牙、跳掣而講規矩有禮貌的悍匪角色實在深入人心，與林家棟及任賢齊臨時結盟打劫的兄弟情，笑中有淚。令不少觀眾同喜同憂，記憶猶新！郭富城表示：「多謝導演編劇賦予我去演一個有血有肉又如此有趣的角色，我演得很享受！有時都會掛住梅天。」

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郭富城現身《臨時劫案》周年慶特別場。

《臨時劫案》上映剛好一年，電影又剛榮獲第31屆香港電影評論學會大獎「最佳編劇」及成為推薦電影，電影公司有見及此，前晚（1月17日）誠邀導演麥啟光、郭富城、王頌茵（Kathy仔），與編劇陳偉斌及萬芫澄齊齊出席《臨時劫案》周年慶謝票場，劇組們互相聚舊之外，更感謝觀眾一年後熱情不減，看得投入。

同時，不少觀眾現場更高呼電影再重映，證明觀眾對《臨時劫案》非常喜愛。席上導演同步宣布開拍《臨時》系列 ，延續梅藍天帶給觀眾這個颠覆常規的角色，帶給觀眾的快樂。

郭富城現身《臨時劫案》周年慶特別場。


 
這場周年慶特別謝票場，全場門票秒速售罄，導演更與兩位編劇及Kathy仔再次入場，已看了三次的Kathy仔, 直言每次看感受都不一樣, 編劇阿澄就看到大家仍然好好反應, 希望可以再多開幾場, 至於主角郭富城, 表示非常感動一年後看到觀眾們熱情依然高漲，並再次多謝導演、編劇，說：「好多謝觀眾喜歡《臨時劫案》。多謝導演同編劇的帶領，最後電影呈現出嚟嘅梅藍天，同我睇劇本時更超乎想像！這個周年慶特別場很有意思，多上幾場同觀眾重溫，也是開心事！」
 
至於編劇陳偉斌則感謝郭富城的參與，形容他是一個非常有創造力的演員，說：「梅藍天本身每次出現係為推進劇情，但好記得拍廟街第一日，郭富城坐係架校巴食花塔餅，我偷偷地同導演講，佢就係梅藍天！好多謝郭富城，創作咗戴假牙嘅梅藍天，佢唔單止叫郭富城，仲叫Amaz城。」

令郭富城隨即「講多謝」，同時希望借觀眾掌聲，多謝家棟和小齊，郭富城說：「佢哋係好好嘅演員，大家嘅火花，配合到梅藍天嘅節奏，好似打波咁，有好的對手，令件事有化學作用，多謝家棟、小齊。」

郭富城現身《臨時劫案》周年慶特別場。


 
導演麥啟光則分享，自己入行至今在導演組工作超過30年，人生第一次擁有電影的獎項，今次是編劇獎，也是想同劇組分享喜悅。因為劇本是他與編劇阿斌及阿澄用了3年時間創作。期望《臨時劫案》繼續有各方面的好成績，繼續可以同演員們及劇組分享。

問到《臨時劫案》口碑好好，好多觀眾好喜歡梅藍天角色，導演會否考慮添食，導演說：「係有嘅！因為梅藍天呢個人物係應該要延續，不論係前傳或延續，佢仲有好多可能性，值得從呢個人物出發。」而當郭富城帶笑扮驚訝說：「梅藍天原來未死？」阿斌就即補充：「咁可能拍前傳！一個悍匪是如何煉成呢？哈哈！」

現在觀眾即報以熱烈而期待的掌聲。最後郭富城向大家拜個早年，又預祝導演麥啟光即將上映的賀歲電影《臨時決鬥》大賣，呼籲大家入場過一個開心蛇年。

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