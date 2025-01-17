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賀年菜｜良朋共聚金枝玉葉　鮑魚紅燒肉吃出家肥屋潤

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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鮑魚紅燒肉精選高質的鮑魚，搭配肥而不膩的紅燒肉，帶來一陣甘香美味。(彭大偉攝)

農曆年將至，又是良朋共聚的好時機，若然仍對聚會的餐廳苦無頭緒，不妨考慮設於尖沙咀K11 Musea內氣派十足的金枝玉葉，其金玉滿堂賀年菜單共有11道菜，是賀年菜色香味價格兼具的選擇。

賀年飯中，撈起可謂最常出現的前菜，全因撈起代表新一年步步高陞，愈撈愈有的寓意。撈起的材料種類配搭多樣，金枝玉葉出品的撈起以三文魚為主角，除鮮味十足，更祝福食客新一年像三文魚般生生猛猛，逆游而上。享用過三文魚撈起後，主菜上枱前，會迎來4道冷盤小菜，有四喜臨門之意，而四喜分別為撈汁伴杭茄、冰沙酸梅聖女果、陳醋紅蜇頭、蒜蓉拍萵筍，皆為冰凍且酸甜適中的口味。食客多希望暖笠笠過年，菜單中的羊肚菌赤肉燉湯就取得平衡。

三文魚撈起象徵包羅萬有的豐衣足食，每一撈皆愈撈愈起，三文魚更承載著「年年有餘」的祝願。(彭大偉攝)

剩魚寓意年年有餘

不論打工仔還是老闆都希望新一年財運亨通，打頭陣的賀年主菜就帶來寓意發財好市的蒜子髮菜扣桶蠔，與經典賀年菜髮菜蠔豉有所不同，蠔豉換上更新鮮且肉厚的桶蠔，蠔鮮都散發到髮菜中。第二道主菜金枝片皮鴨，精選30種調味料醃製，經高溫220度燒烤50分鐘，鴨皮挺身不皺皮且有油光，師傅刻意連帶少量鴨肉片出，口感味道兼具，新一年就可以鵬程萬里。

鮮肉蟹雞煲集蟹鮮、雞嫩和醬香於一煲。(彭大偉攝)

賀年菜單有6人或12人用選擇，但菜式相當豐富，剩食或無可避免，食客吃不完大可將清蒸沙巴龍躉帶回家，記者試菜當日把這道魚鮮帶回家翻蒸再食，發覺魚肉竟仍保持嫩滑一梳梳，而且食剩魚正好能夠代表今年年年有餘。

寓意發財好市的蒜子髮菜扣桶蠔是經典的賀年菜式。(彭大偉攝)

濃淡口味並濟

賀年菜單上的鮑魚紅燒肉和鮮肉蟹雞煲都相當考工夫，鮑魚跟紅燒肉烹調的時間長短不一，師傅需花上更多心機和時間，才可將兩種食材做到有互相輝映的效果，紅燒肉肥瘦各佔一半，肥而不膩。鮑魚燘煮至油潤軟滑有咬口，達致家肥又屋潤。鮮肉蟹雞煲的味道跟港式雞煲無異，雖醬香濃厚，但蟹肉未有被醬汁所掩蓋，仍保留到啖啖蟹鮮，而雞件斬的大件又大方，不像坊間的火鍋店雞煲只有雞頭、雞尾和雞骨。一道菜能夠集蟹鮮、雞嫩和醬香，可謂包羅萬有。

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食過兩道重口味主菜後，賀年菜將以兩道清淡菜式和甜品作結。蟲草花浸時蔬以純粹鮮美的上湯略為浸熟，保留蔬菜的爽口和清甜，師傅再於蔬菜的表面置上寓意花開富貴，又不寒不燥的蟲草花，適合每一位享用。

來到賀年飯尾聲，來一道松露鵝肝蟹肉炒飯就一定豐衣又足食，雖然內含松露醬，但炒飯的香氣未被掩蓋，鵝肝油香配上蟹肉的鮮甜，出奇匹配且有口感。最後再品嘗港人熟悉的楊枝甘露，保證今年甜甜蜜蜜。

金枝玉葉裝潢氣派十足，是賀年良朋共聚的極佳選擇。(彭大偉攝)

金枝玉葉
地址︰K11 Musea 4樓401 & 401A
營業時間︰11:30am – 10pm
電話︰6309 9588
金玉滿堂賀年菜單
6位用$3888   12位用$6888

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