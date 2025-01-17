藝術展覽｜香港首個法國印象派藝術大師主題展覽　展出52件珍品成馬會140週年慶祝活動

▲ 「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」部分重點展品。

【馬會/法國印象派藝術大師/主題展覽】保羅．塞尚和皮埃爾與奧古斯特．雷諾阿是19世紀末至20世紀初印象派運動的代表人物。一系列來自這兩位法國印象派藝術大師的珍藏作品，將於「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」展出。

▲ 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）、香港賽馬會主席利子厚（右三）、奥賽博物館國際展覽項目總監史蒂芬妮•德布蘭班德（左二）、博物館諮詢委員會主席蘇彰德教授（右二）、香港特別行政區政府康樂及文化事務署署長陳詠雯（左一）及香港藝術館總館長莫家詠博士（右一）主持「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」開幕典禮。

藝術展覽｜香港首個以兩位印象派大師為主題的大型展覽

此展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，是香港首個以兩位印象派大師為主題的大型展覽，也是馬會140週年慶祝活動之一。展覽將於1月17日至5月7日假香港藝術館舉行。

展覽開幕禮於1月16日舉行，主禮嘉賓包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會主席利子厚、奥賽博物館國際展覽項目總監史蒂芬妮．德布蘭班德、博物館諮詢委員會主席蘇彰德教授、香港特別行政區政府康樂及文化事務署署長陳詠雯及香港藝術館總館長莫家詠博士。

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藝術展覽｜展出法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍貴作品

體育及文化是馬會慈善重點範疇之一。馬會主席利子厚在典禮上致辭時表示，馬會與政府攜手合作超過20年，為香港帶來世界級展覽，並自2012年起與康文署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」展覽。馬會致力支持藝術及文化項目，旨在為香港注入藝術文化活力，響應國家《十四五規劃綱要》中，明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

是次展覽將展出來自知名法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍貴作品，包括 49件塞尚和雷諾阿的畫作、兩幅畢加索的作品，以及一幅收藏家保羅．吉約姆的肖像。是次展覽可讓觀眾了解兩位大師如何為當時的藝壇帶來改變，以及啟迪新一代畫家，如西班牙大師巴勃羅．畢加索。

藝術展覽｜展覽設有教育角

展覽設有教育角，觀眾可以登上特別為展覽搭建的法國火車月台，乘坐時間列車，探索塞尚和雷諾阿的藝術生涯。展覽更加入香港站限定內容，包括兩位大師的模擬對話，讓觀眾進入他們的內心世界，以新角度認識他們的生活軼事和深厚情誼。

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為配合展覽，兩位本地藝術家將展示他們從兩位印象派大師的畫作中涉取靈感所創作的作品，展現香港藝術家的獨特視角，讓觀眾體驗跨時代的文化藝術交流。馬會亦支持展覽的一系列公眾教育活動，包括講座及導賞團等，加深公眾對印象派及後印象派創作主題和藝術風格 的理解和欣賞。

有關更多展覽詳情，請瀏覽網頁﹕按此

自2012年起，馬會與康樂及文化事務署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」，為香港帶來世界級展覽，讓市民欣賞來自不同地區、時代和文化的珍品。系列同時為展覽增設教育外展活動，讓公眾可以認識更多相關的歷史文化。近期舉辦的「香港賽馬會呈獻系列」展覽，還包括「天地之中—河南夏商周三代文明展」及「尋香記──中國芳香文化藝術展」。

由最初的賽馬及會員會所發展至今，140年來，馬會與社會一起茁壯成長，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。馬會以「與你並肩．昨天．今天．每一天」為主題，推出連串慶祝活動，標誌著馬會的重要里程碑，同時感謝香港市民與馬會一起致力建設更美好社會。

更多活動詳見於活動網站：按此



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