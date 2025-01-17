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萬千星輝頒獎典禮︱視帝視后再選址澳門誕生　奢華度假村上葡京3大賣點

休閒消費

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

「最佳女主角十強」拍攝官方宣傳照。

年度TVB盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於1 月 19 日於澳門上葡京綜合度假村上葡京綜藝館舉行，這也是頒獎禮再度選址在澳門誕生今屆視帝視后。

據知今年《萬千星輝頒獎典禮》會效法一如美國金球獎般以晚宴形式進行，台前幕後可在進餐期間，陸續頒發共26個獎項，包括香港、大灣區及馬來西亞的電視大獎。

去年《新聞女王》成為頒獎禮焦點，今年的風頭會否是鍾澍佳監製的《黑色月光》呢？兩位女主角「阿Moon」楊茜堯與「卓慧雲」林夏薇，更是視后的大熱人選，相信會由劇內鬥至劇外！另外入圍十強中的還有《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣、《企業強人》張曦雯、《婚後事》陳自瑤等。

視帝方面，則有《飛常日誌》馬國明、《逆天奇案2》 陳展鵬、《企業強人》陳豪、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》王浩信等，論競爭力可說叮噹馬頭，會否有黑馬跑出？

2021年開幕的澳門上葡京綜合度假村（上葡京），是澳娛綜合的旗艦項目。酒店位於路?，地理位置優越，設計糅合中國文化傳統圖案，以及歐洲新古典主義時代至美好時代期間的建築特色。

上葡京地理位置優越。(王茵芸攝）

上葡京有3座風格各異的酒店：五星級的澳門上葡京、全球首間The Karl Lagerfeld澳門（老佛爺酒店），以及亞洲首間Palazzo Versace澳門，也是全球唯一一個坐擁兩間國際時尚品牌酒店的綜合度假村。

整個項目合共提供約1,900間客房及套房，氣派與格調皆非凡。位於上葡京一、二樓的購物中心，有超過100間國際名店與生活品牌，佔地逾75,000平方米，進駐的旗艦商戶包括cdf澳門上葡京店及NY8新八佰伴，滿足不同時尚品味與購物喜好。

(王茵芸攝）

其中逾3,800平方米的會議及活動面積涵蓋室內和室外空間，也是婚禮或大型會議的理想場地。尤其上葡京禮堂，其無柱式豪華宴會廳氣派不凡。充滿歐式風情的綠茵勝境花園，當中巴洛克風格樹籬迷宮、歐式石柱走廊，都是打卡靚景。
 

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