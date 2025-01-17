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新春酒會｜鄭雁雄：香港主打內聯外通　國際化優勢只能強化不能削弱

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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中聯辦舉行2025年新春招待會。（彭大偉攝）

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港主打內聯外通，內聯的本錢是外通，融入的優勢是外向，香港的國際化優勢只能強化不能削弱；香港的發展蘊藏巨大潛力，企業潛力、金融潛力、資源潛力等尚待深入挖掘。

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中聯辦今日舉行新春招待會，鄭雁雄致辭說，若守不住安全根基，「發展的大廈」會地動山搖，維護安全及聚焦發展要堅定不移，兩者缺一不可。

鄭雁雄提到，「世界愈不太平，香港愈要醒目、管治團隊要時時警覺、社會輿論必須理智，全體市民人人有責。」他說，有人指大灣區之中，廣州主打綜合，具有「廣度」；深圳主打創科，具有「深度」；香港則主打「內聯外通」香是「吃香」。廣州和深圳發展愈「廣」和「深」，香港就更「吃香」。

鄭雁雄說，香港回歸進入第28個年頭，接近「三十而立」，

必須頂天立地、勇挑重擔，擔當起對祖國大家庭的神聖職責。在「兩大局」交相激盪、百年變局加速演進之際，在充滿挑戰也充滿機遇的關鍵年頭，我們要像勇敢的海燕一樣搏擊風浪，迎接由治及興的明天，再續新時代香江傳奇。

李家超：蛇年有三個願景

特首李家超說，會率領政府團結各界銳意改革，主動作為，蛇年有三個願景，第一，香港將有如靈蛇蛻變，吐故納新，將持續優化互聯互通機制，致力增加離岸人民幣流動性，吸引更多內地和國際企業來港上市，並善用機場三跑擴展聯通內地海外的新航點。

第二，香港將宛若靈蛇機智，把握機遇，銳意改革對接國家戰略，推動香港建設大宗商品交易生態圈，構建黃金交易中心，會大力推動高增值海運服務發展。他強調，會積極發展深港創科園、北部都會區，會善用有關土地發展創科，著力打造人才集聚高地。

第三，香港將猶如靈蛇堅韌，遇強愈強，將繼續在創新創造中推動香港由治及興。工商界要開展新領域、創科界要轉化產品落地、文藝要國際舞台上說好香港故事、教育界要培育人才、服務國家及香港高質量發展。

前特首、全國政協副主席梁振英、駐港國安處署長董經緯、外交部駐港特派員崔建春、前特首曾蔭權、林鄭月娥及多位中央駐港機構領導、本港官員、政商界人士亦有出席。酒會上有舞龍舞獅、中樂團、粵劇表演，人大代表鄺美雲獻唱《我們的家》。

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