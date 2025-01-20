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手震︱屯門醫院引入磁波刀無創治原發性震顫　柏金遜症患者將可應用

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

(陳展棋攝)

過往原因不明的手震屬「無得醫」，屯門醫院去年第4季引入全港首套「磁波刀治療系統」，透過向患者腦丘傳導超聲波，可即時改善原發性震顫手震病徵，首年擬為20人進行治療，另長遠將應用至醫治柏金遜症病人手震。

超聲波能量傳導歷時大約2至3小時，病人只需局部麻醉，可於全程清醒的情況下接受治療。醫生會以頭架確保病人頭部不會移動，透過超聲波波束猶如「點穴」一般，由低至強度多次進行傳導，穿透頭骨精準到達病患靶點。

院方指，病人完成首次治療後，手震問題將明顯改善，需服藥的病人有機會停藥。目前已有2名患者接受治療，其中62歲患者陳生表示，經治療後已可自行斟水至全滿。

(陳展棋攝)

醫管局神經外科統籌委員會主席陳達明表示，由於不明手震過往屬「無得醫」，但又非影響生命疾病，因此不少病人選擇不接受治療。他指出，目前醫管局有2,000多名病人有原發性震顫，預料1至2成病人會就相關問題就醫，相信病人看到新治療方法後，治療需求會增加，局方將按需求調整服務量，保守預計引入新機首年向20名病人免費進行治療，

屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑表示，經過治療後可即時見效，部分更是永久有效，舉例指病人於「畫圈測試」中明顯改善，7成以上病人手震緩解可長達5年，「大部分病人可以永久控制」，倘手震問題未能改善，醫生會檢視是否需要移動靶點。

至於求診方法，院方表示病人可向專科診所求診，病人如確診原發性震顫，會跨專科判斷是否適合治療。院方亦指，「磁波刀」治療要求頭骨密度夠平均，因此有3成病人未能接受治療。另外，身上有金屬，或幽閉空間恐懼症病人均不能接受治療。

陳達明指，新儀器由以色列製造，除了治療原發性震顫，最新獲FDA批准用於治療柏金遜症手震，亦料對抑鬱症及強迫症治療有幫助。他坦言新機成本頗貴，涉款約2千多萬，需要由醫管局及政府資助購買，早前獲批快速撥款選址新興建的屯門醫院手術大樓，對於新機成本效益很有信心，強調先進技術對專科發展很重要，「到今日（經濟）環境唔同，但市民已經用得，是藏富於民的措施，都是德政。」

另外，屯院轄下神經醫學中心的合作夥伴港大深圳醫院亦有同類儀器，陳指屯院特點是向港人免費提供治療服務。

旗址屯門醫院進行治療，因為早前落成的新手術大樓有術中磁力共振手術室。(陳展棋攝)

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