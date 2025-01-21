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KO鼻塞丨常鼻塞或是生腫瘤？　4大情況需留神 醫生教1動作10秒通鼻塞

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鼻塞/腫瘤/通鼻塞】都市人常對鼻塞掉以輕心，但有耳鼻喉科醫生指鼻塞一旦出現4大狀況，其實已經代表問題嚴重，更有可能是生腫瘤先兆。

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台灣耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在facebook發文分享指鼻塞一般由感冒引起，而且會在7至10天內有所緩解，但若出現以下4大狀況，便需要盡快求醫，當中一情形更隨時可能是腫瘤先兆，危及性命。

鼻塞4大狀況要小心

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1.鼻塞持續超過10天 
一般感冒引起的鼻塞，通常在7-10天內會緩解。如果感冒合併鼻塞持續超過一週，且沒有明顯改善，可能是細菌感染（如鼻竇炎）引起，需要醫生評估並可能開立抗生素。

2.伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛
如果鼻塞伴隨嚴重的頭痛、臉部壓痛，或感覺到鼻竇周圍的脹痛，就是鼻竇炎的典型症狀。當鼻竇中的分泌物無法排出，細菌可能會滋生，導致發炎和感染。持續的壓痛和頭痛需要立即處理，否則可能進一步惡化為更嚴重的健康問題。

3.單側鼻塞且持續不消
單側鼻塞更要特別注意，因為它可能與結構性問題（如鼻中膈彎曲或鼻息肉）有關，或者是更罕見的情況，例如腫瘤或異物。

4.影響睡眠或日常生活
如果鼻塞嚴重到影響日常呼吸或睡眠品質，可能是如鼻中膈彎曲，或睡眠呼吸中止症等問題。睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠品質，還可能導致慢性疲勞、高血壓，甚至心血管疾病。

常見3大鼻塞類型

除此之外，胡皓淳亦拆解了坊間常混淆的過敏性鼻炎、鼻竇炎及普通鼻塞的分別。

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過敏性鼻炎 ：症狀包括鼻癢、打噴嚏、清鼻涕、眼癢，接觸過敏原後立即發作。

鼻竇炎 ：症狀是黃綠色鼻涕、臉部壓迫感、鼻部臭味，然後急性可能是一個月內，慢性鼻竇炎則可能長達三個月。

鼻塞 ：單純鼻腔堵塞，可能無其他伴隨症狀。

1個動作10秒KO鼻塞

都市人常受鼻塞困擾，日本有耳鼻喉科醫生石井正便曾分享3招舒緩鼻敏感，當中包括1個動作，只需10秒左右便能通鼻塞及止鼻水。除了上述動作之外，他亦曾在另一節目《ソレダメ》上分享以聞洋蔥及自製鹽水洗鼻這2方法，指同樣能夠幫助通鼻塞及收鼻水。

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