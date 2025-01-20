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極端飲食｜28歲女子6年前放棄素食　只吃肉類乳製品身體現5大驚人變化

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

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美國一名28歲女子6年前從素食改為只吃肉類和乳製品，身體出現5大變化。

【素食／肉類／乳製品／網紅】美國一名28歲女網紅曾經茹素，但6年前毅然放棄素食，改為只吃肉類及乳製品。她在網上分享經驗，宣稱這種飲食模式成功「治癒」了自己的多種健康問題，甚至還減去了25磅的體重。

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現年28歲的Isabella Ma（Bella）經常在社交平台TikTok和Instagram上載影片，分享自己的飲食經驗，她透露自己過去6年完全避免攝入碳水化合物、水果和蔬菜，堅持以進食肉類為主。而在堅持這種極端的飲食模式6年後，她宣稱自己的身體出現5大驚人變化，不僅解決了經痛和月經週期的問題，還克服了抑鬱，以及治癒了暗瘡、濕疹和牛皮癬等皮膚問題。她還表示自己如今自帶體香，並且不會放屁。

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極端飲食｜或增糖尿病及心臟病風險

在其中一段影片中，她表示「我不會因為能量耗盡而死，荷爾蒙也沒有失調。事實上，我減掉了25磅，現在的經期毫無疼痛，精神及情緒都穩定得不可思議，因為我的身體現在以脂肪為主要燃料、提供能量。」此外，她亦披露自己曾經持續一年每天吃一條牛油，聲稱這個方法令自己重燃性欲、胸部脹大。

不過《每日郵報》就指出，Bella的說法與英國國民保健署（NHS）及美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議背道而馳，這兩個公共衛生機構都建議市民遵循「均衡飲食」。而科學家也發現，大量食用紅肉與多種健康問題相關，當中包括心臟病及糖尿病。

哈佛大學曾於2023年發布一份研究，對216,695人進行長達將近40年的追蹤調查，結果顯示，與紅肉攝取量最少的人士相比，紅肉攝取量最多的參與者罹患二型糖尿病的風險提升了62%。此外，牛津大學一份針對140萬人的研究也發現，如果每天多攝取50克的紅肉，罹患心臟病的風險將會增加18%。

更多相關報道：飲食攻略｜越食越長壽？專家列全球6大健康飲食模式　1類食物助消化提高免疫力

同場加映｜全球6大健康飲食模式

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綜合以上各種飲食模式，Sandra Mikhail表示：「如果我們仔細觀察，會發現這些最健康的地區幾乎都以各種豆類為主食。」因此，她建議為了健康著想，平時可多吃植物性蛋白質，並減少攝取紅肉。

資料來源：IG@steakandbuttergal、《每日郵報

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