臨時決鬥︱古天樂對2025年電影市道不樂觀　直言：會縮減到頗恐怖地步

▲ 《臨時決鬥》導演麥啟光及演員古天樂、周秀娜、王丹妮、張文傑和胡子彤上《爆谷一周》。

【臨時決鬥 / 賀歲片 / 爆谷一周】谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（1月18日）播出一集，請來賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光以及演員古天樂、周秀娜、王丹妮、張文傑和胡子彤作嘉賓。

麥啟光指，《臨時決鬥》其實並不是一套賀歲片，只是一套在賀歲檔期上影的賀歲片，故事簡單來說就是兩個傻妹為了爭男朋友而打起上來。

而兩個傻妹就是周秀娜和王丹妮。戲中周秀娜飾演女拳王，曾是退休拳王古天樂的徒弟，後跟古天樂大弟子張文傑自立門戶。王丹妮則是女強人，為啖氣挑戰周秀娜，於是向古天樂拜師學拳。而胡子彤亦是古天樂弟子，幫古天樂打理拳館。

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臨時決鬥︱王丹妮緊急訓練泰拳

谷德昭眼見電影中周秀娜踢腳動作漂亮，好奇練了多久。周秀娜自言訓練了個多月，因為自己之前有打Kick Boxing，所以有些基礎。谷德昭大讚，笑稱表示要踢到王丹妮頭部並不容易，周秀娜笑說：「所以唯有叫佢踎底少少。」

王丹妮則表示之前沒打拳，但因為有緊急訓練，有時還會跟梁詠琪和楊詩敏一同去練習，所以自覺學得也算快。

而且去到現場，發覺其實最緊要實戰，如果打時遷就對方，效果不好之餘，反而要拍很久，所以寧願真打，一次過拍完。

▲ 《臨時決鬥》

臨時決鬥︱周秀娜拍攝受傷縫5針

當中有一幕是古天樂凌空將王丹妮撻在擂台上，就連看的谷德昭也覺痛，但王丹妮卻指當刻做到之後，大家在旁拍掌，感覺非常滿足，而且當知道拍出來效果很好時，更加覺得被撻也是抵。

古天樂直指比起《柔道龍虎榜》時要把人翻過膊頭撻落石屎地上，這次已好很多，而且其實撻的高度也不算太高。

不過正所謂拳腳無眼，受傷自然難免，周秀娜拍攝第一日已被道具弄傷腳，在現場縫了5針。谷德昭聽見「現場縫」大驚，麥啟光急忙澄清是用縫針膠布。

▲ 《臨時決鬥》

臨時決鬥︱古天樂稱少拍愛情片

其實古天樂也拍過不少動作片，被問到喜歡拍動作片與否，古天樂反問谷德昭：「而家港產片有冇動作嘅咩？部部唔多唔少都有啲㗎。」

谷德昭指例如吳君如的《我談的那場戀愛》，古天樂即說：「嗰啲又未到我吖嘛！」胡子彤卻加把口：「好多人想同你談戀愛喎。」全場即時起哄，古天樂隨即遞上爆谷一兜叫胡子彤：「食嘢啦你，咁多嘢講！」胡子彤連忙說聲Sorry，大家也忍俊不禁。



另外，古天樂有名Mr.Cool，一向不多出聲，谷德昭不禁問大家現場如何相處，有否閒聊時，更指周秀娜起初知道要坐在古天樂旁也「吓」了一聲，古天樂即時反駁說：「唔係呀，佢諗住著到同你咁襯，坐你旁邊吖嘛！」大家哄堂大笑。

▲ 胡子彤口窒窒指自己戲中跟古天樂平起平坐。

臨時決鬥︱胡子彤被嚇到口窒窒

至於被問到古天樂是否Mr.Cool，周秀娜一度無言以對，之後才表示今次大家對戲比較少，而且因為要不停打，每次拍完已很倦。

張文傑則表示一點也不怕古天樂，因為古天樂很照顧和保護每一位演員，而且還說：「我同佢打，我係被照顧嗰個嚟，因為咁啱拍呢套戲時我真係有少少傷，我個人係冇平衡，每一個動作打完佢都會扶住我，因為我真係會跌，所以佢係最照顧我嗰個嚟。」至於胡子彤，谷德昭認為他經常對住老闆古天樂，照道理應該很熟絡不會驚，但眼見他的樣子卻是最驚的一個。

胡子彤即時說：「冇呀！」但之後卻口窒窒地說：「我喺拳館係同佢平起平坐㗎！」谷德昭反問：「你真係咁諗？」胡子彤堅持說：「個拳館事實上有一半係我嘅。」

古天樂此時卻說：「你唔發覺好似冇咗呢句對白喇咩？」胡子彤又竟然回答：「係呀！」之後再加多句：「原來係冇咗喎！」二人攪笑對話引得全場大笑起來！

▲ 周秀娜拍攝時弄傷腳，現場縫了5針。

臨時決鬥︱觀眾要求張文派福利

現場觀眾問到張文傑，如果票房理想，會否派福利給大家？他起先表示謝票派利是，但觀眾卻指想要Deep V。張文傑順應要求，聲言票房過億便穿Deep V，但古天樂卻加碼提議：「過億就後面Deep V啦，還要Deep到腰以下喎。」面對古天樂的提議，張文傑在不敢說不之下唯有說：「有冇咁嘅衫可以買呀？」古天樂即時補句：「冇都車畀你啦！」全場歡呼。



古天樂亦有講到香港喜劇問題，認為現在拍喜劇不能再像以前，亦不能用「搞」，而是要「演」，要有一個結實的故事，最緊要貼近民生，看後會有共鳴感，發自內心地笑，荒謬得來現實卻真的會發生，這樣就最好。

不要再刻意寫出某情境，玩錯摸和扮鬼扮馬，現在這些已不可行。古天樂更指過去3年全球也沒有多少部喜劇，奇怪是否全世界的人有默契地不拍喜劇。

而且認為喜劇要打破地域界並不容易，因為貼近自己民生便一定會有語言障礙，如果少對白多些身體語言又自覺很困難，可能現在資訊太發達，已經很難再刺激觀眾的笑點。

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臨時決鬥︱對今年電影市道不樂觀

另外，作為電影製作人方面，古天樂覺得這兩年其實不宜大投資，但小投資又會扼殺了一些出色的製作，最好能採取中庸之道。

而2025年的電影製作，古天樂認為確實會有所縮減，甚至會縮減到頗恐怖的地步，而且還有機會全部要得到政府資助才能開戲。

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