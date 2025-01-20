流感高峰期︱同事患流感幾日後病逝　女子「首衝第一」接種流感疫苗惹醫生嘆息：不必花心思說服

▲ 同事患流感幾日後病逝 女子「首衝第一」接種流感疫苗惹醫生嘆息：不必花心思說服

【流感／流感疫苗／預防流感／流感治療】接種疫苗預防流感！近日，一名未曾接種過流感疫苗的女子，突然首當其衝找醫生打疫苗，讓醫生非常驚訝；細問得知，原來女子的同事患上流感，沒過幾天竟然病逝，這才讓她開始重視預防流感的重要性。

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台灣小兒科醫生陳木榮日前在Facebook專頁表示，有朋友問他，「要怎麼說服家中不想打流感疫苗的親人來打流感疫苗」。他坦白對朋友說，其實不必花心思去說服：

我當醫生這麼多年，遇過很多不想打流感疫苗的人，只有一個人後來願意改變主意打流感疫苗，而且也不是我說服成功的。

對此，他分享個案表示，某年流感疫苗開始接種的第一天，有一位女士在診所門口排隊要打流感疫苗。陳醫生指，這名女士多年來都不聼勸，從來沒打過流感疫苗，便好奇問她「怎麼今年跑來衝第一？」；女士回答，因為隔壁的同事得了流感。

醫生聽後表示不太能接受這理由：

去年妳先生得了流感，妳還是堅持不打流感疫苗，怎麼今年妳隔壁同事得了流感，妳就跑來打流感疫苗了？妳跟隔壁同事特別要好？

結果，女士下一句道出真相，令現場氣氛瞬間冷了下來：

隔壁同事得了流感，沒幾天就死了。

陳醫生的「勸世文」也引來網民共鳴，直呼接種流感疫苗非常重要：「真的要打，得流感真的很崩潰」、「我是被孩子傳染過一次流感，誇張到躺床近一周，然後每年就乖乖去打疫苗」。

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同場加映：流感3大類型及預防

本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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另外，本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府指引，做好預防措施。

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新年去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈早前接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

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