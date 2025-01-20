  • 19°C
香港時間：2025120日 (一) 19:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風危機︱30歲男沖涼後突中風命危　醫生拆解3大常見習慣恐增中風風險

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【中風先兆／心臟病／熱水涼】冬日注意！台灣一名年約30歲的男子在寒冷天氣下沖熱水涼，出浴時突然大腦劇痛手腳無力，緊急送院後確診出血性腦中風，轉往深切治療病房搶救後仍然命危。有神經外科主治醫生指出，冬日出浴溫差大，假如再加上3大常見習慣，恐會令血管收縮、血壓飆高，導致腦中風風險激增，應多加留意。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜新年大掃除5大常犯錯誤 即睇物理治療師示範正確做法

綜合台媒報道，該名男子於家中沖熱水涼後，趁身體暖和時，衣著單薄地走出浴室，未料腳踩到冰冷地板時，頭部便瞬間出現「炸開般」一樣的劇痛。他隨即坐下休息，不料發現右手右腳都無法用力；正當想呼喚家人幫忙時，卻驚覺說話亦含糊不清。

當家人發現他的情形後，隨即將其送院。醫生發現他的血壓已飆升至200毫米汞柱，而檢查結果亦發現其腦血管破裂、確診為「出血性腦中風」，經處理後轉往深切治療病房（ICU）治療及搶救，惟情況未見好轉，仍有生命危險。

中風危機︱3大生活習慣恐增風險

神經外科主治醫生陳德遠指出，在低溫或溫差較大的環境下，血管便會收縮，假如血壓控制不佳，再出現以下3大日常習慣，可致血壓飆高、增加腦中風的風險：

點擊圖片放大
+4
+3

 

  • 中風危機︱1.經常處於溫差太大的環境
  • 中風危機︱2.早上由溫暖被窩起來後，直接赤腳踩在冰地板上
  • 中風危機︱3.喝水不足，導致血液變得濃稠

陳醫生呼籲，大家在冬日應做好保暖工作，避免一熱一冷導致血管收縮，因此由起床後，建議可先穿上襪子或拖鞋；外出則可戴上帽子與圍巾，以免頭部直接吹冷風。

中風危機︱心臟科醫生教冬日洗澡4式

台灣心臟外科醫師袁明琦於當地節目《醫點不誇張》指出，洗澡時水溫較熱，惟出浴後擦乾身體，溫度又會急跌；在一冷一熱的環境下，高血壓患者因血管硬化、服用降血壓藥，或其他控制心臟問題的藥物，會對驟變的溫度來不及反應；當血管放鬆、血壓一往下沉時，皆會造成急劇反應，令心肌梗塞、腦中風倒下的風險激增。

袁醫生建議大眾於洗澡過程中，可遵循以下4大步驟，減輕血管負擔：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 心臟科醫生教冬日洗澡4式︱1.浴室溫度務必調節成適宜溫度；
  • 心臟科醫生教冬日洗澡4式︱2.接觸到熱水時血管或會放鬆、血壓會往下沉，因此手、腳及頭部可以稍微伸展；
  • 心臟科醫生教冬日洗澡4式︱3.出浴時要多做一些動作，令自身血液可循環起來；
  • 心臟科醫生教冬日洗澡4式︱4.長者洗完澡後建議使用已加熱毛，趕快穿上暖和的衣服，最後才擦頭。

中風危機︱心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

點擊圖片放大
+8
+7

資料來源：醫點不誇張

相關內容

中風危機｜腿腳冰冷恐響中風警號？  3徵兆自測心血管硬化  營養師教3招預防風險

瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？ 1類人勿超30分鐘 瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】

中風危機｜研究揭日飲7杯水防中風 3種飲品喝越多中風風險越高

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
13:07 2024/12/12
降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
血管健康｜87歲醫生血管超健康　每日必吃7類食物有效防中風高血壓
18:21 2024/12/20
血管健康｜87歲醫生血管超健康　每日必吃7類食物有效防中風高血壓
腦中風｜8年前突發腦中風　78歲伯伯每日堅持1件事奇蹟康復
18:00 2025/01/07
腦中風｜8年前突發腦中風　78歲伯伯每日堅持1件事奇蹟康復

你可能感興趣

降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
13:07 2024/12/12
降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
血管健康｜87歲醫生血管超健康　每日必吃7類食物有效防中風高血壓
18:21 2024/12/20
血管健康｜87歲醫生血管超健康　每日必吃7類食物有效防中風高血壓
腦中風｜8年前突發腦中風　78歲伯伯每日堅持1件事奇蹟康復
18:00 2025/01/07
腦中風｜8年前突發腦中風　78歲伯伯每日堅持1件事奇蹟康復
健康問題 養生 心肌梗塞 中風 高血壓

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多