中風危機︱30歲男沖涼後突中風命危　醫生拆解3大常見習慣恐增中風風險

【中風先兆／心臟病／熱水涼】冬日注意！台灣一名年約30歲的男子在寒冷天氣下沖熱水涼，出浴時突然大腦劇痛手腳無力，緊急送院後確診出血性腦中風，轉往深切治療病房搶救後仍然命危。有神經外科主治醫生指出，冬日出浴溫差大，假如再加上3大常見習慣，恐會令血管收縮、血壓飆高，導致腦中風風險激增，應多加留意。

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綜合台媒報道，該名男子於家中沖熱水涼後，趁身體暖和時，衣著單薄地走出浴室，未料腳踩到冰冷地板時，頭部便瞬間出現「炸開般」一樣的劇痛。他隨即坐下休息，不料發現右手右腳都無法用力；正當想呼喚家人幫忙時，卻驚覺說話亦含糊不清。

當家人發現他的情形後，隨即將其送院。醫生發現他的血壓已飆升至200毫米汞柱，而檢查結果亦發現其腦血管破裂、確診為「出血性腦中風」，經處理後轉往深切治療病房（ICU）治療及搶救，惟情況未見好轉，仍有生命危險。

中風危機︱3大生活習慣恐增風險

神經外科主治醫生陳德遠指出，在低溫或溫差較大的環境下，血管便會收縮，假如血壓控制不佳，再出現以下3大日常習慣，可致血壓飆高、增加腦中風的風險：

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中風危機︱1.經常處於溫差太大的環境

中風危機︱2.早上由溫暖被窩起來後，直接赤腳踩在冰地板上

中風危機︱3.喝水不足，導致血液變得濃稠

陳醫生呼籲，大家在冬日應做好保暖工作，避免一熱一冷導致血管收縮，因此由起床後，建議可先穿上襪子或拖鞋；外出則可戴上帽子與圍巾，以免頭部直接吹冷風。

中風危機︱心臟科醫生教冬日洗澡4式

台灣心臟外科醫師袁明琦於當地節目《醫點不誇張》指出，洗澡時水溫較熱，惟出浴後擦乾身體，溫度又會急跌；在一冷一熱的環境下，高血壓患者因血管硬化、服用降血壓藥，或其他控制心臟問題的藥物，會對驟變的溫度來不及反應；當血管放鬆、血壓一往下沉時，皆會造成急劇反應，令心肌梗塞、腦中風倒下的風險激增。

袁醫生建議大眾於洗澡過程中，可遵循以下4大步驟，減輕血管負擔：

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心臟科醫生教冬日洗澡4式︱1.浴室溫度務必調節成適宜溫度；

心臟科醫生教冬日洗澡4式︱2.接觸到熱水時血管或會放鬆、血壓會往下沉，因此手、腳及頭部可以稍微伸展；

心臟科醫生教冬日洗澡4式︱3.出浴時要多做一些動作，令自身血液可循環起來；

心臟科醫生教冬日洗澡4式︱4.長者洗完澡後建議使用已加熱毛，趕快穿上暖和的衣服，最後才擦頭。

中風危機︱心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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資料來源：醫點不誇張

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