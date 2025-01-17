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農曆新年2025｜台北迪化街年貨大街　求姻緣必拜霞海城隍廟

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撰文： 馮柏偉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

（攝:馮柏偉）

【台灣親子遊/台北景點/迪化街】每年春節前夕，台北最熱鬧的去處肯定是迪化街的年貨墟市，我上周日造訪，完全是寸步難行，市民滿載而歸，人財爆旺。 

迪化街為台北最古老的商街之一，進駐各式茶葉、中藥、布料等舖頭，因比鄰淡水河，是不同貨物的批發零售地。兩旁則是矮舊的建築民房，仿巴洛克式、洋樓式樣、閩南式等，作為旅遊散步，也很不俗。近年更有不少文青商舖落戶，小清新式設計，為老行當注入新活力。

（攝:馮柏偉）

迪化街年貨市場由即日至1月27日登場，今年適逢台北年貨大街30周年，故以「年貨三十」為主題，活動一籮籮，如「走春三十」串聯台北市10大年味商圈推出特色遊程，知名藝術家吳騏於永樂廣場上，首次以大稻埕在地產業為元素打造5組造型巨偶，「福蛇來送喜」闖關活動更祭出總額超過百萬台幣的獎品。

「Buy年三十」邀集大稻埕30家以上開業超過30年老店及北市超過百家特約店家提供專屬優惠等。詳情：www.2025taipeilunarnewyear.taipei。

值得一提的是，迪化街有間小小的霞海城隍廟，新春時間更是香火鼎盛，當中最為人熟知的是月下老人，許多未婚男女都愛來此參拜，祈求好姻緣，而且「靈氣十足」，拜完後「脫單」還神者眾，甚至吸引不少日本遊客慕名而來！

（攝:馮柏偉）

年貨大街以迪化街一段及民生西路所成十字形區域為中心，賣的年貨選擇甚多，最具代表性的包括麻荖（或米荖），其原料是芋頭粉和糯米粉，發酵成糰後，經過油炸膨脹成為蜂窩狀，外面再裹上一層香甜的麥芽糖，最後再蘸上花生粉或芝麻。甜食時作拜神之用，據說神靈吃過麻荖，向天庭稟告時嘴巴也會甜些。

此外也有琳瑯滿目的糖果、瓜子、黑金剛花生、臘肉、烏魚子、魷魚絲等，檔口們也推出自家生產的小食，像象徵大吉大利的桔形軟糖、講意頭的草莓大福等；瓜子檔嘛，滿滿的五香味和甘草味，據檔主說，無論要否賣得完，瓜子也要擺出堆積如山的陣勢，才是好意頭。

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