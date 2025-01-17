能源效益｜政府擬修訂建築物能源效益條例　要求多9類建築物須作能源審核等

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政府建議修訂《建築物能源效益條例》，包括將數據中心納入規管，並連同之新增9類建築物須作能源審核，如政府建築物等，審核年期縮短至每5年一次，總樓面面積不超過7,000平方米建築物會獲豁免；另亦要求建築物擁有人公開審核報告中的技術資料，預計至2035年有關建築物每年可額外節省約4.5億度電，相等於約13.6萬個三人家庭的每年用電量，目標在2026年內全面實施修訂條文。

現行《條例》主要規管13類建築物在新建或進行主要裝修工程時，其屋宇裝備裝置，包括空調、電力裝置、升降機及自動梯裝置和照明裝置，須符合《屋宇裝備裝置能源效益實務守則》內訂明的能源效益標準；以及要求其中商業建築物及綜合用途建築物須按照《建築物能源審核實務守則》每隔不多於10年進行一次能源審核。

環境及生態局早前向立法會提交文件，就修訂《建築物能源效益條例》提出5個建議，包括將數據中心全面納入建築物能源效益標準的規管範圍，提到數據中心截至去年中，樓面空間已達97萬平方米，佔全港建築物整體用電量約4.4%，條例目前雖規管位於覆蓋範圍建築物內，如商業樓宇的數據中心能源效益標準，但尚未覆蓋佔全港數據中心總樓面面積逾75%的獨棟和由工業大廈部分改建的數據中心，建議將兩者規管範圍，《條例》涵蓋的建築物類別將增加至15類，估計在2035年每年可額外節省約5,000萬度電，相等於約1.5萬個三人家庭的每年用電量。

當局亦建議要求更多類別的建築物定期進行能源審核並縮短能源審核週期。文件指，根據已進行第二次能源審核建築物的能源審核報告分析，其能源使用指數平均較首次審核時下降20%，顯示審核有助加強建築物的能源管理和節能，故擬要求更多類別建築物定期能源審核，由現時僅兩類增至11類，包括主要作教育、社區、市政、醫療及健康護理服務及數據中心用途而佔用的建築物，亦涵蓋機場的客運大樓、鐵路車站及政府建築物等。而為鼓勵現有建築物更適時採用更先進或高效的節能設備和技術等，也建議將審核週期縮至5年。

當局指，大型建築物因節能潛力較高，進行能源審核應較具經濟效益，故建議除數據中心外，豁免總樓面面積不超過7,000平方米的建築物進行能源審核，局方估算獲豁免中小型建築物的用電量只佔相關建築物類別約10%，又預計在修訂《條例》實施後，受規管建築物的總用電量將會由現時約39億度電增加1.4 倍至約95億度電，料在2035年新增的九類受規管建築物每年可額外節省約4.5億度電，相等於約13.6萬個三人家庭的每年用電量。

政府也擬要求建築物擁有人在網上公開能源審核報告中的技術資料，包括主要屋宇裝備裝置的能源效益系數、使用年期、控制系統及節能潛力等，認為可讓公眾知悉建築物主要屋宇裝備裝置的能源表現之外，也可鼓勵業界主動向業主或物業管理公司提供節能方案，加快本港建築物實施節能措施和促進綠色經濟發展。另外也建議把能源界別工程師納入「註冊能源效益評核人」註冊的認可資格。

局方稱，已展開法律條文草擬工作，並計劃在諮詢委員意見後，爭取在3至4月向立法會提交修訂條例草案，目標是在明年內全面實施修訂條文。在立法會通過修訂條例草案後，建議在《條例》刊憲三個月之後，落實有關加入能源界別工程師的修訂，讓能源界別工程師可以盡快申請註冊成為「註冊能源效益評核人」。至於其餘修訂，為了讓各界有充足時間 作準備，則建議在《條例》刊憲後的15個月實施。

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