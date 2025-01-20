明星旅遊｜陳貝兒與母同遊敦煌增加感情　深感旅行不止食買玩：可連繫世界

剛再摘「萬千星輝頒獎典禮」最佳女主持人的陳貝兒，去年尊賞假期十周年，特邀她成為代言人，攜手推出《貝兒遊世界》旅遊系列。

有見反應熱烈，尊賞假期於銅鑼灣分店特設《貝兒遊世界》展覽，並將推出《貝兒遊世界》第二站，貝兒日前就出席發布會分享其旅遊體驗。

▲ 貝兒透露2025年將將續到外地拍攝節目。(曾耀輝攝)

貝兒去年已跟尊賞假期開展合作關係成為代言人，她自言熱愛旅遊，加上近年因工作關係到訪過世界各地不同的地方，令她深感尊賞假期與她的理念相近，都希望藉著優質的旅遊體驗，放眼世界之餘並能夠感受自己的人生，將兩者合二為一。

貝兒希望透過合作代言，將自己以往的遊歷體驗向更多人分享。日前，尊賞假期在第二次「貝兒遊世界」公布前就先於在銅鑼灣恆隆大廈的分店內設置展覽，將貝兒曾經到過或未到過但希望到訪的南美特色景點定格並對外展出，藉此為大眾帶出當地獨有的風情。

貝兒坦言得知整個展覽計劃時已非常喜歡︰「我去旅行時都好喜歡影相去感受當地，以影像來紀錄低自己當下的感覺。」但貝兒就謙稱攝影技巧不精，因此她委託旅行社方面收集一系列特色景點的照片，將當地景點予人的感覺連結背後的故事呈現於公眾的眼前。

▲ 貝兒更帶同母情親一同遊敦煌。(IG圖片)

與母同遊敦煌

去年「貝兒遊世界」可謂相當驚人，貝兒帶著母親聯同百多個團友，共同170人一同遊歷國家歷史文化名城敦煌。

她近年常到內地不同省份城市工作，但就從未到過敦煌︰「敦煌係一個歷史文化古城，宗教藝術氛圍都好濃厚，行程要編排得好，先能夠一次過走訪所有打卡位，又要有一位專業的導遊為我們講解景點背後的故事，我都好想有機會到當地深入了解。」於是她即向旅行社提議並促成以敦煌作為「貝兒遊世界」的首站目的地。

雖然貝兒跟百多個團友都素未謀面，但經過約一星期的相處後，除建立到友誼之外，亦有團友之間的片段令她印象深刻︰「他們是一班七八十歲老人所組成的舊生會旅行團，眾人雖已分散多地多年，但都約定一同參與敦煌之旅，行程中我見證到他們之間的友誼，都令我好感動。」

她認為一個旅程連繫了人與人之間的關係。即將推出的「貝兒遊世界」第二站雖尚未公布目的地，貝兒就相當期待有機會到訪未曾到過的南美以及內地東北三省。

貝兒近年參與不少需到外地拍攝的節目，到訪過不同國家或地區當中位於地球正中且最高的北極令她最為難忘。貝兒在當地參與了一場10K長跑比賽，雖然她好想再有機會到訪並感受當地的環境，但矛盾在於原來越多人去北極，就越是破越當地的自然生態，因此，她認為北極之旅不可多得，是一生人一次的旅程體驗，但珍貴的旅程記憶會長存於心中。

▲ 陳貝兒第二年成為本地旅行社代言人，並合作於旗艦店推出迷你藝術館，以藝術形式讓大眾體驗旅遊景點的風貌。(曾耀輝攝)

探討人文獲取能量

《嫁到這世界邊端》和《無窮之路》系列節目都是貝兒近年的代表作，但直至目前為止，她都不認為自己主持的是旅遊節目︰「我唔係帶觀眾去旅行，打卡和吃喝玩樂，而係讓我有機會離開香港帶觀眾了解不同地方的文化，例如《嫁到這世界邊端》並非純旅遊節目，而是藉著不同人的故事去了解不同地方的生活。」

貝兒認為不同地方人，在生活當中都有著多種可能性，例如不同地方的飲食文化等都是她所希望探討的。貝兒又以《無窮之路》為例，節目探討內地各省各地人民的生活，又同一時間了解到當地的文化背景。因此她好喜歡參與這類有關人文文化色彩的節目。

拍攝過後，貝兒從中得到啟發︰「其實日常生活中可以有好多變化，自己可從不同角度去細味生活，不同地方的人都以不一樣的方式生存，跟他們的交談中我自己亦得到不少能量。」當貝兒見到較落後地區的小朋友珍惜食物時，令到回到香港後的自己多了一份感恩。

▲ 貝兒去年首次到訪敦煌，直言當地是文化歷史之都。(IG圖片)

2025續到外地拍攝

貝兒認為每次開拍旅遊資訊節目時，都抱著不一樣的心態進行拍攝，除了行程中會吸收到當地人文風俗之餘，她認為隨著自己的成長，對於旅遊意義，睇世界的角度都會完全不一樣。「即使《嫁到這世界邊端》拍了3年，《無窮之路》拍了4年，如果之後再拍都會係一個新的體會。」

她認為屆時又會是一個新的陳貝兒去睇一個新的角度。貝兒透露2025年將繼續離開香港到不同地方拍攝節目，她認容自己屬「逆馬星動」，但又慶幸自己繼續有機會到外地認識新朋友和帶更多新資訊予觀眾。

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貝兒坦站近年出外拍攝，舟車勞頓、攀山涉水對身體稱得上為挑戰。雖然拍攝過程貝兒有感疲累和辛苦，但她看過拍攝成品後就認為一切都值得。

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