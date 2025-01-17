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房委會｜委員關注建築成本上升倡使用內地預製組件　何永賢：已成立小組專研減成本

社會

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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何永賢指，房署已經成立由副署長領導的小組，研究建築成本是否有下降空間。（曾耀輝攝）

房委會今（17日）舉行例會，通過2025/26年度的機構計劃及建議預算。會上有委員關注如何減少建築成本，房委會主席、房屋局局長何永賢回應指，房署已經成立由副署長領導的小組，研究建築成本有否下降空間。

委員之一的立法會議員邵家輝表示，留意到房委會現金結餘未來兩年將大幅下降至約400億元；房委會是全港最大業主，如在建築成本上能多方面減省，對整體財政是好事。他舉例指，在內地相關工種的薪金每月只是3,000至4,000元，「如果我哋俾一倍，8,000蚊佢哋已經好滿足」。當局去年推出輸入外勞計劃，惟邵家輝認為，如勞工來港工作，則要按本港工資水平，發2萬至3萬元，是令建築成本高的原因之一。

邵家輝提到，目前本港有很多工程都是在內地預件式進行，再「一格格擺落嚟」；人手在內地，收費理應更便宜，並反問「有冇需要用到咁極致咁靚」，期望在政府財赤下，各政府部門需想辦法節源，甚至減少人手。

何永賢回應指，現時房屋設計「係心嘅靚」，房署「以心服務人」，設計以人為本，「已經好慳、點樣心靚之餘又逐步慳錢」需再研究。房署已經成立由副署長領導的小組，研究建築成本有否下降空間，其中部分工程例如升降機工程已透過勞工處輸入勞工。

她指出，目前在大灣區利用便宜的人手資源做好部分部件，盡量將工作在工廠完成才調過來香港是大勢所趨，但本港採用組裝合成建築法仍是初步發展階段，未到大量採用而得到價錢下降，當局正研究如何降低採購成本。

何永賢又提到，現時房委會部分地盤面積較小，成本效益較低，當局評估優次，考慮先處理成本效益較高的地盤。

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