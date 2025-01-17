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強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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張慧儀透露Hanson現時身體情況穩定，稍後兩母子會回大馬度歲！

【張慧儀/張慧儀養子Hanson/凍齡女神】農曆新年快到，「凍齡女神」張慧儀透露將與兒子Hanson回大馬度歲，囝囝對此十分期待。她又透露患心臟病的Hanson日前才到醫院覆診，身體狀況穩定，又指他是宅男，不愛出街，連媽咪出街也要管，不過慧儀認為這是一種幸福！

張慧儀出席活動明艷照人（TOPick記者攝）

54歲的慧儀保養得宜，身型苗條，而且皮膚白滑，完全是凍齡狀態，日前她出席醫美品牌活動，竟自爆曾有容顏焦慮：「人人都不想看到自己變老的樣子，維有延遲衰老。」並分享3招凍齡方法。

凍齡女神張慧儀｜3招凍齡方法：

保養方法1：適可而止的醫美療程

慧儀指很多人誤會醫美代表整容，其實醫美可以是做機和適量的針劑，她坦言初接觸醫美都有存在擔心，因此要對產品和質素有一定了解，一開始要先「淺嚐」，感覺到有好幫助再繼續下去，但強調所有東西都不宜過量。

保養方法2：維持早睡習慣

她透露年輕時會去玩去「蒲」，現在除了工作和間中跟朋友吃晚飯，基本上每天準時9時半上床睡覺，作息非常定時。

保養方法3：改變進食習慣

慧儀笑言以前拍劇工作量大，每餐都會吃2、3碗飯，而且很愛吃甜品，但現在就改變了「大食」習慣，將每餐2、3碗飯改為一個星期的份量。

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強人媽媽張慧儀｜透露21歲兒子Hanson最近病況

除了分享凍齡秘訣，慧儀還透露21歲兒子Hanson的最新病況，由於Hanson患先天性心臟病，於2006年在內地被慧儀領養，並視為己出，對他疼愛有加，更一度為照顧兒子而淡出演藝圈，甚至婉拒富商追求，絕對是強人媽媽！

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她透露日前才帶Hanson到醫院覆診：「健康幾好，一切穩定。」兩母子還將會回家鄉馬來西亞度春節，兒子對此非常期待，慧儀又爆囝囝是小宅男：「他不會出夜街，喜歡留在家，很宅，連我外出也會管，好像今天我出來工作，他也問了幾次我什麼時候回來？不要喝酒。」不過仍甜絲絲說：「這也是一種幸福！」

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強人媽媽張慧儀｜Hanson跟媽媽養成早睡習慣

原來Hanson也跟媽媽一樣養成早睡習慣：「我每星期一至五跟兒子8點半一齊睇電視，不管看什麼節目都好，然後到9點半就一齊入房睡覺。」講到回港定居數月，兒子習慣了嗎？她指囝囝自小跟她周圍飛，所以適應能力很強，現時也會帶囝囝一齊開工，讓他了解媽媽的工作模式，知道工作不容易。

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