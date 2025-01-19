區議員｜據報西貢區議員李天賜被捕　民政總署：重視區議員品格定嚴肅處理

▲ 西貢區議員李天賜。（李天賜Fb圖片）

據報，西貢區議員李天賜日前涉嫌因不遵從出庭通知書，被預約拘捕，案件明天（20日）在觀塘裁判法院提堂。

民政事務總署稱，該區議員現正獲准保釋及將於星期一提堂，現仍繼續履行職務，會密切留意案件發展，並按法院裁決和相關條例考慮如何處理。

涉未按時提交報稅表缺席法庭聆訊

據了解，李天賜涉嫌未有依時提交報稅表，被法庭發出傳票，但早前未有到庭應訊，本月8日被西貢警署預約拘捕。

民政事務總署說，現時案件已進入司法程序，不會作出評論。又說，政府一直非常重視區議員的品格和操守，一定會嚴肅處理。在現行法例下，政府有既定機制處理區議員違法的情況。

根據《區議會條例》，如區議員被裁定犯下任何罪行而被判處為期超過3個月的監禁，該議員會喪失擔任區議員的資格。

行為失當在兩情況下可發起調查

另外，根據區議員履行監察制度指引，區議員入觸犯在港法律，被法庭定罪並判處監禁，包括緩刑，可構成行為失當。在區議會主席獲得同區不少於三名區議員聯署下，或當區區議員在區議會會議上提出動議，並獲過半數出席會議的議員投票通過動議，可發起對被指行為失當的區議員調查。

調查會由民青局局長委任「監察委員會」進行。

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