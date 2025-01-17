  • 15°C
香港時間：2025117日 (五) 21:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新店開張｜Bakehouse沙田店開幕首設晚市堂食　獨家推楊枝甘露菠蘿包＋沙田蜂蜜柑桔冬甩

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【Bakehouse/沙田新城市廣場】Bakehouse新店開幕！沙田店作為 Bakehouse旗下首間經營晚市堂食的分店，提供多款選用上乘食材烹調的美食，讓客人在悠閒的氛圍中放鬆心情，享用色香味俱全的餐點。

Bakehouse 創辦人表示，過去幾年間，重心放在經營外賣自取的業務，如今，我們終於迎 來開設首間提供全日堂食門市的最佳時機。

最新影片︰

TOPick一分鐘
七師傅教催旺子女學業運　擺蛇年文昌位兩大禁忌要注意

Bakehouse分店｜首間全日堂食餐廳 

Bakehouse by Grégoire Michaud 沙田新城市廣場開設第7間分店，是 Bakehouse 旗下首間提供全日堂食餐飲的門市。新店結合了麵包店和餐廳兩個營運模式，推出兩款獨家手工烘焙包點，分別是楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩。

楊枝甘露菠蘿包外脆內軟，內餡則是酸甜可口的楊枝甘露椰奶忌廉，香甜可口；沙田蜂蜜柑桔冬甩包裹着來至沙田永和蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，清新美味。

點擊圖片放大

除了以上兩款沙田獨家烘焙產品，還可以品嚐蛋撻味軟雪糕（Egg TartSoft Serve），這款軟雪糕淋上海鹽焦糖醬，為每一口都帶來純粹的喜悅。

Bakehouse分店｜烹飪團隊精心打造8道菜式

作為首間晚市堂食分店，其中「All In！」套餐特別為兩人或以上而設，由 Bakehouse 烹飪團隊精心挑選的8道菜式，包括新鮮出爐的手作麵包、前菜到餐後甜品，當中包括︰松露生牛肉他他，生牛肉他他搭配松露、巴馬臣芝士和新鮮的放養蛋黃，再加上酥脆可口的薯片；澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬（Grilled Wagyu Striploin），鮮嫩多汁的和牛搭配金黃酥脆的炸洋蔥圈，微辣的芥末胡椒醬更為主菜點睛。

點擊圖片放大
+8
+7

海鮮控絶對不要錯過龍蝦芝士通心粉（Grilled Lobster Mac and Cheese），幼滑濃厚的格魯耶爾芝士包裹著鮮甜爽滑的龍蝦肉，並灑上香脆的麵包糠，豐富口感。另一道老闆 Greg 喜愛的菜式是海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥，以龍蝦高湯為基底，加入了新鮮的銀金鯛魚、虎蝦、青口和蜆，以及少許奶油，令整道菜的味道更加醇厚。

點擊圖片放大
+3
+2

新店亦帶來了兩款特飲，推介紫霧鮮奶抹茶（Purple Haze Matcha Latte），結合宇治抹茶和靜岡抹茶，襯托出綿密的紫薯、馥郁的薰衣草和順滑的牛奶，香氣撲鼻。另一款極具本地色彩的香港氈湯力（Hong Kong G&T）融合了無名氏 N.I.P 異城氈酒（N.I.P Exotic City Gin）、閣樓釀造金牌草本湯力水（Mezzanine Maker Extra Herbal Tonic）和香水檸檬，重新演繹經典雞尾酒，還有接骨木花茉莉茶汽酒（Elderflower & Jasmine Tea Spritz），淡淡的花香加上汽酒非常清爽。

Bakehouse 沙田店

地址︰沙田店新城市廣場 247 號舖
時間︰8am-9pm（星期一至星期四）、8am-9:30pm（星期五、六及公眾假期）

點擊圖片放大

更多精彩內容︰

新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

甜藝尖子｜劉小慧大女棄升大學赴日追甜藝夢　蘇君蕎回港開班授徒藉甜品傳遞正能量【附日本入學貼士】
23:00 2024/08/25
甜藝尖子｜劉小慧大女棄升大學赴日追甜藝夢　蘇君蕎回港開班授徒藉甜品傳遞正能量【附日本入學貼士】
林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包
14:08 2024/11/06
林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
經濟不景｜黃埔商場晚晚排長龍買呢樣食物　港男慨嘆：港人為慳幾蚊去到幾盡？
13:02 2024/12/05
經濟不景｜黃埔商場晚晚排長龍買呢樣食物　港男慨嘆：港人為慳幾蚊去到幾盡？
明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
16:43 2024/12/23
明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
農曆新年2025｜金蛇賀年禮盒精選全推介　望月推Pokemon禮盒吸睛
11:18 2025/01/07
農曆新年2025｜金蛇賀年禮盒精選全推介　望月推Pokemon禮盒吸睛

你可能感興趣

甜藝尖子｜劉小慧大女棄升大學赴日追甜藝夢　蘇君蕎回港開班授徒藉甜品傳遞正能量【附日本入學貼士】
23:00 2024/08/25
甜藝尖子｜劉小慧大女棄升大學赴日追甜藝夢　蘇君蕎回港開班授徒藉甜品傳遞正能量【附日本入學貼士】
林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包
14:08 2024/11/06
林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
烘焙 新城市廣場 New Town Plaza 美食 沙田

最高瀏覽

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院