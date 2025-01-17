新店開張｜Bakehouse沙田店開幕首設晚市堂食　獨家推楊枝甘露菠蘿包＋沙田蜂蜜柑桔冬甩

【Bakehouse/沙田新城市廣場】Bakehouse新店開幕！沙田店作為 Bakehouse旗下首間經營晚市堂食的分店，提供多款選用上乘食材烹調的美食，讓客人在悠閒的氛圍中放鬆心情，享用色香味俱全的餐點。

▲ Bakehouse 創辦人表示，過去幾年間，重心放在經營外賣自取的業務，如今，我們終於迎 來開設首間提供全日堂食門市的最佳時機。

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Bakehouse分店｜首間全日堂食餐廳

Bakehouse by Grégoire Michaud 沙田新城市廣場開設第7間分店，是 Bakehouse 旗下首間提供全日堂食餐飲的門市。新店結合了麵包店和餐廳兩個營運模式，推出兩款獨家手工烘焙包點，分別是楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩。

楊枝甘露菠蘿包外脆內軟，內餡則是酸甜可口的楊枝甘露椰奶忌廉，香甜可口；沙田蜂蜜柑桔冬甩包裹着來至沙田永和蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，清新美味。

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除了以上兩款沙田獨家烘焙產品，還可以品嚐蛋撻味軟雪糕（Egg TartSoft Serve），這款軟雪糕淋上海鹽焦糖醬，為每一口都帶來純粹的喜悅。

Bakehouse分店｜烹飪團隊精心打造8道菜式

作為首間晚市堂食分店，其中「All In！」套餐特別為兩人或以上而設，由 Bakehouse 烹飪團隊精心挑選的8道菜式，包括新鮮出爐的手作麵包、前菜到餐後甜品，當中包括︰松露生牛肉他他，生牛肉他他搭配松露、巴馬臣芝士和新鮮的放養蛋黃，再加上酥脆可口的薯片；澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬（Grilled Wagyu Striploin），鮮嫩多汁的和牛搭配金黃酥脆的炸洋蔥圈，微辣的芥末胡椒醬更為主菜點睛。

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海鮮控絶對不要錯過龍蝦芝士通心粉（Grilled Lobster Mac and Cheese），幼滑濃厚的格魯耶爾芝士包裹著鮮甜爽滑的龍蝦肉，並灑上香脆的麵包糠，豐富口感。另一道老闆 Greg 喜愛的菜式是海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥，以龍蝦高湯為基底，加入了新鮮的銀金鯛魚、虎蝦、青口和蜆，以及少許奶油，令整道菜的味道更加醇厚。

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新店亦帶來了兩款特飲，推介紫霧鮮奶抹茶（Purple Haze Matcha Latte），結合宇治抹茶和靜岡抹茶，襯托出綿密的紫薯、馥郁的薰衣草和順滑的牛奶，香氣撲鼻。另一款極具本地色彩的香港氈湯力（Hong Kong G&T）融合了無名氏 N.I.P 異城氈酒（N.I.P Exotic City Gin）、閣樓釀造金牌草本湯力水（Mezzanine Maker Extra Herbal Tonic）和香水檸檬，重新演繹經典雞尾酒，還有接骨木花茉莉茶汽酒（Elderflower & Jasmine Tea Spritz），淡淡的花香加上汽酒非常清爽。

Bakehouse 沙田店

地址︰沙田店新城市廣場 247 號舖

時間︰8am-9pm（星期一至星期四）、8am-9:30pm（星期五、六及公眾假期）

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