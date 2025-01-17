  • 15°C
香港時間：2025117日 (五) 19:10

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女團VIVA｜VIVA酒後大玩「Truth or Dare」　Macy自爆：鍾意咗公司A字頭男藝人

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

VIVA酒後大玩「Truth or Dare」，Macy自爆「鍾意咗公司A字頭男藝人」。

【VIVA / 女團 / 真人秀】女團VIVA的真人秀節目《VIVA Medium Rare House》第7集，同居多日，成員4人多次被分派不同任務，這天終於可以坐下來「把酒談心」，實行要「Let’s get drunk」，邊飲酒邊玩遊戲，最後更連大膽到整蠱Mani。

「Truth or Dare」遊戲玩法簡單，先將空酒樽放於枱中心，然後其中一人轉動酒樽，當酒樽停下時，樽蓋指向誰，那個人便要先喝一口酒，然後選擇Truth或Dare，完成指令。為了盡快進入氣氛，遊戲前，4人已飲了不少梅酒作熱身。

女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客

女團VIVA｜Macy「自爆」喜歡公司A字頭男藝人

其間Carina選了Truth，被VALC問初吻地點；VALC選擇的Truth又被問最想踢走哪位成員等等。

隨後Macy選了Dare，眾人商議後，決定要Macy整蠱Mani，發訊息跟她說自己喜歡了公司中英文名A字頭的男藝人，看看Mani有甚麼反應。

點擊圖片放大
+7
+6

Macy裝出一副無奈的表情說：「想我退團都唔係用呢種方式㗎嘛！」訊息發出後，Ada、Carina及VALC均猜Mani會問是否楊天宇（Angus），因為二人之前合作拍攝電影《裡應外合》，節目主理人枉阿姐問Macy有否喜歡Angus，不知是否「飲大咗」，Macy竟說：「呢個問題好難答呀，唔可以話有，亦唔可以話冇。」

三人露出驚訝表情，大笑說：「咁咪即係有囉！呢個仲爆過我哋整蠱Mani喎！佢自爆咗喎，完全冇expect過佢會咁講喎！」隨後Mani回覆問：「Andy（黎展峯）？Angus（楊天宇）？」Carina回覆：「希望你唔好嬲我。」隨後四人繼續玩遊戲時，又收到Mani回覆，「唔緊要，最緊要工作還工作，拍拖還拍拖。」四人頓時尖叫並說：「其實公司真係好好、好開明。」

點擊圖片放大
+7
+6

女團VIVA｜成員大玩「Truth or Dare」遊戲

最後四人決定跟Mani視像，「我哋玩緊大冒險呀。」Mani說：「咩呀？玩咩呀？邊個呀？邊個A字頭呀！」，「你哋開心啦，我叫你哋減肥，見到你哋又有零食又有酒，我聽日搬架跑步機上嚟俾你哋，你哋食嘢就要做運動啦，唔好諗住冬天喪食。」四人飲得興趣，便裝作聽不到Mani說話，更向電話舉杯大叫「Cheers」，然後又表示「收唔到」：「bye bye Mani，bye bye。」認真大膽。

之後輪到VALC選Dare，任務是致電一人，通話期間cut線，VALC打給同公司的歌作黃明德（Dark），然後又是一輪吹「講經」，「我啱啱聽到啲勁爆嘅嘢，你唔好同人講呀，我哋隊有一個人對你有少少感覺。」Dark大「吓」一聲問：「你喺邊度聽番嚟？我個心跳得好快喎……咁癲？」

（VIVA Instagram）

三女即時掩嘴爆笑，VALC追問：「咁你估吓係邊個？」Dark口窒窒地說：「A（da）囉……」VALC說了句：「好啦，其實係……」然後便立即cut線！」任務完成，三人即拍手大笑，VALC續說：「等我下次見到佢先同佢講。」遊戲結束，是集MVP由Macy奪得。

VIVA澳門出席音樂節　首唱第二首派台新歌跳到索氣

英皇新女團丨VIVA公開演出緊張又興奮　Carina被妹妹驚喜搞喊

英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客
18:40 2025/01/03
女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
17:01 2024/06/12
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】
19:41 2024/05/20
英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】

你可能感興趣

女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客
18:40 2025/01/03
女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
17:01 2024/06/12
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
VIVA（女子組合） 霍汶希 張鈊貽 馬思惠 李晞彤 姜咏鑫 娛樂行業 娛樂人物職業 組合 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院