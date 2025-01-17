女團VIVA｜VIVA酒後大玩「Truth or Dare」　Macy自爆：鍾意咗公司A字頭男藝人

▲ VIVA酒後大玩「Truth or Dare」，Macy自爆「鍾意咗公司A字頭男藝人」。

【VIVA / 女團 / 真人秀】女團VIVA的真人秀節目《VIVA Medium Rare House》第7集，同居多日，成員4人多次被分派不同任務，這天終於可以坐下來「把酒談心」，實行要「Let’s get drunk」，邊飲酒邊玩遊戲，最後更連大膽到整蠱Mani。

「Truth or Dare」遊戲玩法簡單，先將空酒樽放於枱中心，然後其中一人轉動酒樽，當酒樽停下時，樽蓋指向誰，那個人便要先喝一口酒，然後選擇Truth或Dare，完成指令。為了盡快進入氣氛，遊戲前，4人已飲了不少梅酒作熱身。

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女團VIVA｜Macy「自爆」喜歡公司A字頭男藝人

其間Carina選了Truth，被VALC問初吻地點；VALC選擇的Truth又被問最想踢走哪位成員等等。

隨後Macy選了Dare，眾人商議後，決定要Macy整蠱Mani，發訊息跟她說自己喜歡了公司中英文名A字頭的男藝人，看看Mani有甚麼反應。

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Macy裝出一副無奈的表情說：「想我退團都唔係用呢種方式㗎嘛！」訊息發出後，Ada、Carina及VALC均猜Mani會問是否楊天宇（Angus），因為二人之前合作拍攝電影《裡應外合》，節目主理人枉阿姐問Macy有否喜歡Angus，不知是否「飲大咗」，Macy竟說：「呢個問題好難答呀，唔可以話有，亦唔可以話冇。」

三人露出驚訝表情，大笑說：「咁咪即係有囉！呢個仲爆過我哋整蠱Mani喎！佢自爆咗喎，完全冇expect過佢會咁講喎！」隨後Mani回覆問：「Andy（黎展峯）？Angus（楊天宇）？」Carina回覆：「希望你唔好嬲我。」隨後四人繼續玩遊戲時，又收到Mani回覆，「唔緊要，最緊要工作還工作，拍拖還拍拖。」四人頓時尖叫並說：「其實公司真係好好、好開明。」

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女團VIVA｜成員大玩「Truth or Dare」遊戲

最後四人決定跟Mani視像，「我哋玩緊大冒險呀。」Mani說：「咩呀？玩咩呀？邊個呀？邊個A字頭呀！」，「你哋開心啦，我叫你哋減肥，見到你哋又有零食又有酒，我聽日搬架跑步機上嚟俾你哋，你哋食嘢就要做運動啦，唔好諗住冬天喪食。」四人飲得興趣，便裝作聽不到Mani說話，更向電話舉杯大叫「Cheers」，然後又表示「收唔到」：「bye bye Mani，bye bye。」認真大膽。

之後輪到VALC選Dare，任務是致電一人，通話期間cut線，VALC打給同公司的歌作黃明德（Dark），然後又是一輪吹「講經」，「我啱啱聽到啲勁爆嘅嘢，你唔好同人講呀，我哋隊有一個人對你有少少感覺。」Dark大「吓」一聲問：「你喺邊度聽番嚟？我個心跳得好快喎……咁癲？」

▲ （VIVA Instagram）

三女即時掩嘴爆笑，VALC追問：「咁你估吓係邊個？」Dark口窒窒地說：「A（da）囉……」VALC說了句：「好啦，其實係……」然後便立即cut線！」任務完成，三人即拍手大笑，VALC續說：「等我下次見到佢先同佢講。」遊戲結束，是集MVP由Macy奪得。

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