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運動商機｜匹克球Pickleball熱潮升溫　Bay Pickle在港多處設場推廣文化

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

源自於美國的匹克球（Pickleball），近年在歐美爆紅，不少明星、名媛甚至運動員，都陷入了匹克球的魅力當中。而最近本港就有匹克球的愛好者，希望能將相關文化在本地進行推廣，因此選擇成立品牌Bay Pickle，並且透過多線策略如建立和營運球場、銷售匹克球體育用品、訓練班等，來搶佔這個體育界藍海市場。

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結合了羽毛球、桌球、網球特徵的匹克球，是目前歐美發展最快的新興運動之一，Bay Pickle聯合創辦人鄧肯與本報及其他本地傳媒會面時更笑言，運動在美國的普及程度等同「廣場舞」 。Bay Pickle聯合創辦人馮康也指，由於匹克球上手門檻低，非常適合普羅大眾一齊參與，所以相信匹克球能夠吸引香港人的喜愛，更認為匹克球是藍海市場，發展潛力相當大。

左起Bay Pickle聯合創辦人鄧肯、創辦成員溫蕙茵及聯合創辦人馮康。（曾曉汶攝）

馮康又提到，其實近年談論匹克球的港人愈來愈多。但較可惜的是，香港在場地供應方面，確實是一個重點挑戰。Bay Pickle創辦成員溫蕙茵亦直言：「香港沒有甚麼正規的匹克球球場，以往都要租借不同的羽毛球場和網球場，但同時作為網球愛好者的我亦深明白，要與不同運動場地的使用者爭用場地，其實是相當不便、甚至可以說是討厭的事情。」所以她在得悉有這個品牌成立的計畫時，便二話不說決定加入，希望能夠解決相關痛點，並且推廣運動。

所以在去年，Bay Pickle先在天后地鋪建立體驗空間，反應也不錯。溫蕙茵透露：「因為反應太過熱烈，我們的營業時間更是愈來愈長，由原本上午11時開門，現時已經變成上午7時。」所以，近日Bay Pickle亦開始擴展，先後進駐荃灣D·PARK愉景新城、上環信德重心私人會所雅辰會以及將軍澳鄧英喜中學，針對不同的客群提供設施。

荃灣D·PARK愉景新城的場地是主要為親子及家庭而設，除了可允許有興趣的人士租用外，亦有多個親子及初學者課程選擇。（曾曉汶攝）

溫蕙茵就指出，其中荃灣D·PARK愉景新城的場地是主要為親子及家庭而設，除了可允許有興趣的人士租用外，亦有多個親子及初學者課程予港人選擇。至於被問到為何會選擇進駐商場，馮康就表示希望能夠嘗試在室內、室外等不同地方都設立體驗空間，「在不同地方打球的感覺都不一樣，所以想要多嘗試不同的場地。」溫蕙茵補充，球場設施需求不算太過複雜，只要有合適的空間，就連商鋪、寫字樓都可以做到。

荃灣D·PARK愉景新城的據點還設有用品專門店。（曾曉汶攝）

三人亦直言，初期投資了7位數字，要回本相信不會太過困難。但這項生意最重要的是看長期目標和長遠發展，形成一個更佳的生態圈。所以他們不能單單只做「租場」業務，目前亦正以多線發展，如銷售相關體育用品、舉辦訓練班、舉辦賽事等，「然後再用所賺到的資金，開拓更多新場地，讓更多人受惠。」溫蕙茵也笑言，他們擁有更宏大的理想，希望能夠培育更多匹克球的人才，待未來匹克球納入奧運項目後，亦有香港選手能夠參與。

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