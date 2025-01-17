惠康優惠｜惠康迎春大「折」日全場92折　糧油雜貨/賀年食品/蔬果最多慳$400

▲ 惠康迎春大「折」日全場92折！

農曆新年將至，惠康特別推出 「迎春大『折』日」，全場商品92折，包括賀年禮盒、日用品、紅白餐酒等，還有多款優惠可享折上折，即睇詳情！

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惠康優惠｜惠康迎春大「折」日全場92折

顧客於1月18日到全線惠康門市買滿$168，或於惠康網店買滿$988，即可享有92折優惠，還有多款優惠可享折上折。

此外，於惠康網店買滿$168並選擇「網購店取」服務，同樣可享92折優惠，優惠只限（18/1）一天，各位萬勿錯過！

惠康優惠｜紅白餐酒優惠

由即日起至1月23日，於全線惠康分店買滿3支紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折，多買多平！另設精選品牌任選12支，再有額外88折優惠。

惠康優惠｜咁鮮係團年組合

惠康亦特別推出「咁鮮係團年組合」，組合內集齊各種豐盛食材及含團圓寓意的食品，一次以抵買價錢入手心儀貨品！

惠康優惠｜送禮咁鮮正組合

惠康搜羅一系列送禮必備的賀年禮盒、零食及新鮮水果等，組合內不同款式的禮盒，更有折上折優惠，不用花上$500就能入手10件禮品。

惠康優惠｜大掃除咁鮮乾淨組合

「年廿八，洗邋遢」，今年有惠康的「大掃除咁鮮乾淨組合」，有各種家居清潔用品優惠，去舊迎新。

惠康優惠｜今期精選紅/白酒推介 (優惠由1月17日至1月23日)：

買滿3支紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折，精選品牌任選12支，額外88折優惠! 1月18日大「折」日買滿指定金額再92折。

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惠康優惠｜激抵優惠 超筍限時搶！

顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，在1月17日至23日期間，可加$79換購Ariel 4D 抗菌去漬/室內晾衣洗衣膠囊（原價為HK$199.9）。購買4支舒適達單支裝牙膏，更會大送總值$200豐富禮品，包括1袋唯潔雅珍寶抽取式面紙（5包裝）、1袋DODOME鈴蘭百合洗衣珠袋裝（25粒袋）等等。

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