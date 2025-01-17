  • 15°C
香港時間：2025117日 (五) 21:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

惠康優惠｜惠康迎春大「折」日全場92折　糧油雜貨/賀年食品/蔬果最多慳$400

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

惠康迎春大「折」日全場92折！

農曆新年將至，惠康特別推出 「迎春大『折』日」，全場商品92折，包括賀年禮盒、日用品、紅白餐酒等，還有多款優惠可享折上折，即睇詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
七師傅教催旺子女學業運　擺蛇年文昌位兩大禁忌要注意

惠康優惠｜惠康迎春大「折」日全場92折

顧客於1月18日到全線惠康門市買滿$168，或於惠康網店買滿$988，即可享有92折優惠，還有多款優惠可享折上折。

此外，於惠康網店買滿$168並選擇「網購店取」服務，同樣可享92折優惠，優惠只限（18/1）一天，各位萬勿錯過！

惠康優惠｜紅白餐酒優惠

由即日起至1月23日，於全線惠康分店買滿3支紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折，多買多平！另設精選品牌任選12支，再有額外88折優惠。

惠康優惠｜咁鮮係團年組合

惠康亦特別推出「咁鮮係團年組合」，組合內集齊各種豐盛食材及含團圓寓意的食品，一次以抵買價錢入手心儀貨品！

惠康優惠｜送禮咁鮮正組合

惠康搜羅一系列送禮必備的賀年禮盒、零食及新鮮水果等，組合內不同款式的禮盒，更有折上折優惠，不用花上$500就能入手10件禮品。

惠康優惠｜大掃除咁鮮乾淨組合

「年廿八，洗邋遢」，今年有惠康的「大掃除咁鮮乾淨組合」，有各種家居清潔用品優惠，去舊迎新。

惠康優惠｜今期精選紅/白酒推介 (優惠由1月17日至1月23日)：

買滿3支紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折，精選品牌任選12支，額外88折優惠! 1月18日大「折」日買滿指定金額再92折。

點擊圖片放大
+3
+2

惠康優惠｜激抵優惠 超筍限時搶！

顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，在1月17日至23日期間，可加$79換購Ariel 4D 抗菌去漬/室內晾衣洗衣膠囊（原價為HK$199.9）。購買4支舒適達單支裝牙膏，更會大送總值$200豐富禮品，包括1袋唯潔雅珍寶抽取式面紙（5包裝）、1袋DODOME鈴蘭百合洗衣珠袋裝（25粒袋）等等。

更多優惠報道：

UNIQLO優惠｜UNIQLO新年優惠第二彈開鑼　2大商品罕有減價/男女童裝$79起

平機票優惠｜HK Express突發日本機票優惠　大阪/仙台等5大航點單程$100起

戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠　所有2D電影戲票一律$50

禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

酒樓優惠｜嘉豪酒樓益街坊優惠推$1茶位　晚市$10四選一羊腩煲/蒸斑/燒雞/乳鴿
12:39 2025/01/16
酒樓優惠｜嘉豪酒樓益街坊優惠推$1茶位　晚市$10四選一羊腩煲/蒸斑/燒雞/乳鴿
親子自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煮鮑魚
12:06 2025/01/16
親子自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煮鮑魚
禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set
14:12 2025/01/16
禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set
戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠　所有2D電影戲票一律$50
14:33 2025/01/16
戲院優惠｜MCL康怡戲院蛇年戲飛優惠　所有2D電影戲票一律$50
平機票優惠｜HK Express突發日本機票優惠　大阪/仙台等5大航點單程$100起
今日 12:20
平機票優惠｜HK Express突發日本機票優惠　大阪/仙台等5大航點單程$100起
UNIQLO優惠｜UNIQLO新年優惠第二彈開鑼　2大商品罕有減價/男女童裝$79起
今日 13:36
UNIQLO優惠｜UNIQLO新年優惠第二彈開鑼　2大商品罕有減價/男女童裝$79起

你可能感興趣

酒樓優惠｜嘉豪酒樓益街坊優惠推$1茶位　晚市$10四選一羊腩煲/蒸斑/燒雞/乳鴿
12:39 2025/01/16
酒樓優惠｜嘉豪酒樓益街坊優惠推$1茶位　晚市$10四選一羊腩煲/蒸斑/燒雞/乳鴿
親子自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煮鮑魚
12:06 2025/01/16
親子自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煮鮑魚
禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set
14:12 2025/01/16
禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set
糧油雜貨 著數優惠

最高瀏覽

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院