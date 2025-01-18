新年抽獎｜PlayStation推新春優惠兼設開運大抽獎　有機會贏得PS5數位版30週年限量版組合包

各位機迷留意喇！PlayStation最新宣布，即日起至2月2日期間，推出一系列PlayStation產品優惠，並且舉行開運大抽獎活動。

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PlayStation指出，會與參與零售商，提供包括PlayStation 5、PS VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組及PULSE Explore無線耳塞式耳機等產品的折扣優惠。以下為2025新年優惠詳情︰

產品 建議零售價 優惠價 PlayStation 5 主機 $3,780 $3,390 PlayStation 5 主機 – 數位版 $2,980 $2,590 PlayStation VR2 $4,580 $2,999 PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包 $4,980 $2,999 DualSense 無線控制器 (白, 午夜黑、星塵紅、星幻粉、銀河紫、星光藍、深灰迷彩色) $588 $499 DualSense 無線控制器 (火山紅、 亮灰銀、鈷藍色、閃耀青、閃耀珍珠白、閃耀靛紫) $628 $519 PULSE Elite 無線耳機組 $1,099 $949 PULSE Explore無線耳塞式耳機 $1,580 $1,348

同時，在這段優惠期期間，於參與國家/地區購買PS5主機並登記報名參加開運大抽獎，就有機會贏得包括Sony Bravia電視的豪華獎品。此外，於活動期間具備PS Plus會籍的參加者，更可獲贏得特別獎的機會，贏取包括PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds 限量版及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。

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