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新年抽獎｜PlayStation推新春優惠兼設開運大抽獎　有機會贏得PS5數位版30週年限量版組合包

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發布時間： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

各位機迷留意喇！PlayStation最新宣布，即日起至2月2日期間，推出一系列PlayStation產品優惠，並且舉行開運大抽獎活動。

機迷熱話｜PlayStation慶祝30週年生日　爲PS5用戶帶來驚喜彩蛋

機迷福音｜PS5 Pro 11月7日上市　售價5,780元

PlayStation指出，會與參與零售商，提供包括PlayStation 5、PS VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組及PULSE Explore無線耳塞式耳機等產品的折扣優惠。以下為2025新年優惠詳情︰

產品建議零售價優惠價
PlayStation 5 主機$3,780$3,390
PlayStation 5 主機 – 數位版 $2,980$2,590
PlayStation VR2$4,580$2,999
PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包$4,980$2,999

DualSense 無線控制器

(白, 午夜黑、星塵紅、星幻粉、銀河紫、星光藍、深灰迷彩色)

$588

 

$499

DualSense 無線控制器

(火山紅、 亮灰銀、鈷藍色、閃耀青、閃耀珍珠白、閃耀靛紫)

$628$519
PULSE Elite 無線耳機組$1,099$949
PULSE Explore無線耳塞式耳機$1,580$1,348

同時，在這段優惠期期間，於參與國家/地區購買PS5主機並登記報名參加開運大抽獎，就有機會贏得包括Sony Bravia電視的豪華獎品。此外，於活動期間具備PS Plus會籍的參加者，更可獲贏得特別獎的機會，贏取包括PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds 限量版及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。

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