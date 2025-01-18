新年抽獎｜PlayStation推新春優惠兼設開運大抽獎 有機會贏得PS5數位版30週年限量版組合包
社會
發布時間： 2 小時前
各位機迷留意喇！PlayStation最新宣布，即日起至2月2日期間，推出一系列PlayStation產品優惠，並且舉行開運大抽獎活動。
機迷熱話｜PlayStation慶祝30週年生日 爲PS5用戶帶來驚喜彩蛋
PlayStation指出，會與參與零售商，提供包括PlayStation 5、PS VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組及PULSE Explore無線耳塞式耳機等產品的折扣優惠。以下為2025新年優惠詳情︰
|產品
|建議零售價
|優惠價
|PlayStation 5 主機
|$3,780
|$3,390
|PlayStation 5 主機 – 數位版
|$2,980
|$2,590
|PlayStation VR2
|$4,580
|$2,999
|PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包
|$4,980
|$2,999
DualSense 無線控制器
(白, 午夜黑、星塵紅、星幻粉、銀河紫、星光藍、深灰迷彩色)
$588
|$499
DualSense 無線控制器
(火山紅、 亮灰銀、鈷藍色、閃耀青、閃耀珍珠白、閃耀靛紫)
|$628
|$519
|PULSE Elite 無線耳機組
|$1,099
|$949
|PULSE Explore無線耳塞式耳機
|$1,580
|$1,348
同時，在這段優惠期期間，於參與國家/地區購買PS5主機並登記報名參加開運大抽獎，就有機會贏得包括Sony Bravia電視的豪華獎品。此外，於活動期間具備PS Plus會籍的參加者，更可獲贏得特別獎的機會，贏取包括PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds 限量版及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。
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