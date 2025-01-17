疫苗｜衞生署科委會就RSV疫苗發表暫擬共識　不建議為全部長者及孕婦接種

▲ 衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心（中心）轄下的疫苗可預防疾病科學委員會就呼吸道合胞病毒疫苗，即RSV疫苗，發表暫擬共識，指在世衞提出具體建議、取得相關成本效益分析的本地數據及取得使用RSV疫苗的額外安全數據前，暫時不建議為全部長者及孕婦普遍接種。長者及孕婦可考慮分別徵詢醫生或提供產前護理醫生的意見，在在知情同意的前提下接種疫苗。

委員會指，將繼續監察有關RSV疫苗效力和安全性的科學證據、本地流行病學和成本效益數據、世衞和海外衞生當局的最新建議，適時檢討是否有足夠科學資料從公共衞生角度建議所有長者和孕婦接種 RSV疫苗。

中心收集的本地監測數據顯示，呼吸道合胞病毒感染全年皆會出現，在某些年份會在5至9月呈季節性上升，而在某些年份則呈不規則波動情況。公立醫院的呼吸道合胞病毒相關入院個案主要是五歲以下幼童，特別是六個月或以下嬰兒，其次是長者，特別是75歲或以上和安老院舍院友。

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