  • 15°C
香港時間：2025117日 (五) 23:30

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫苗｜衞生署科委會就RSV疫苗發表暫擬共識　不建議為全部長者及孕婦接種

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心（中心）轄下的疫苗可預防疾病科學委員會就呼吸道合胞病毒疫苗，即RSV疫苗，發表暫擬共識，指在世衞提出具體建議、取得相關成本效益分析的本地數據及取得使用RSV疫苗的額外安全數據前，暫時不建議為全部長者及孕婦普遍接種。長者及孕婦可考慮分別徵詢醫生或提供產前護理醫生的意見，在在知情同意的前提下接種疫苗。

委員會指，將繼續監察有關RSV疫苗效力和安全性的科學證據、本地流行病學和成本效益數據、世衞和海外衞生當局的最新建議，適時檢討是否有足夠科學資料從公共衞生角度建議所有長者和孕婦接種 RSV疫苗。

中心收集的本地監測數據顯示，呼吸道合胞病毒感染全年皆會出現，在某些年份會在5至9月呈季節性上升，而在某些年份則呈不規則波動情況。公立醫院的呼吸道合胞病毒相關入院個案主要是五歲以下幼童，特別是六個月或以下嬰兒，其次是長者，特別是75歲或以上和安老院舍院友。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
緬甸KK園區｜一名被禁錮港人交贖金後獲釋返港　每日工作17小時憶述園內可怕經歷
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月17日 時間16:05）
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
最強小三五索︱裕美撐好姊妹五索被圍攻　林作發文割席：道德淪喪有違倫理
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院
筲箕灣斬人案｜筲箕灣男子街頭遇襲　 被兩刀手斬傷雙腳半昏迷送院