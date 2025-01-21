九巴x順豐｜順豐香港夥九巴　巴士總站提供自助寄件服務

▲ 順豐香港夥九巴在巴士總站提供自助寄件服務。

【順豐 / 巴士總站 / 九巴】順豐香港繼於巴士總站設立順豐自助櫃後，再度宣布開設「九巴x順豐‧客務站」，全天候24小時運作，除了自助取件服務外，更首次在九巴巴士總站引入自助寄件服務。同時提供九巴及龍運路線預計到站時間預報、網上即時對話客服查詢和充電服務。



由今日（1月21日）起，沙田市中心和美孚巴士總站的客務站變為「九巴x順豐‧客務站」，全天候24小時開放。乘客可在站內查閱九巴及龍運路線的預計到站時間、為智能流動裝置充電，站內亦有即時對話客服小助手bot1933，提供查詢九巴及龍運路線、反映意見、報失等不同顧客服務。



客務站更設有順豐自助櫃，除了提供取件服務，順豐香港SFHK APP會員更可以利用自助櫃寄件，乘客無論白天黑夜，都能隨時使用，即使是早出晚歸的上班族，抑或是夜班人士都無須協調時間或安排行程，解決寄件收件需求。

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九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，位於沙田市中心巴士總站及美孚巴士總站，有多條九巴路線途經，人流暢旺，配合順豐香港提供的自助寄件、取件服務，以及九巴的自助領取失物服務，善用巴士總站空間，讓市民可順路解決生活需要。

新界區巴士總站自助櫃使用率逾九成

自2023年10月合作以來，位於35個九巴巴士站的順豐自助櫃整體使用率持續上升，以位於新界區巴士總站的升幅較為顯著，包括元朗、上水、荃灣、沙田及青衣等，使用率高達九成以上。順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示

巴士總站的自助櫃整體使用量持續上升，反映市民在出行時對自助快遞的需求殷切。而使用數字更反映大多數乘客會選擇於下班時間取件。

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