天氣預報｜今日天晴乾燥最高氣溫19度　即睇天文台最新9天預測

▲ 本港今日氣溫介乎14至19度，天晴乾燥，紅色火災危險警告現正生效。（資料圖片）

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今日氣溫介乎14至19度，天晴乾燥，紅色火災危險警告現正生效。

天文台指，受乾燥的東北季候風影響，華南沿岸今早仍然相當清涼，內陸部分地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著東北季候風在下周初稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。

天文台又指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，預料在下周中期影響沿岸地區，該區雲量增多，風勢頗大。有關偏東氣流會在下周後期稍為減弱，廣東天色較為明朗，日間和暖。而一股東北季候風會在下周末期間影響華南。

本港今日氣溫介乎14至19度，濕度40至75%，天晴乾燥，吹和緩東至東北風。

展望未來，明日（19日）及下周一（20日）天晴乾燥，早上仍然清涼，氣溫介乎15至22度。下周二（21日）及下周三（22日）雲量增多，風勢較大，氣溫分別介乎16至20度，以及17至20度。

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