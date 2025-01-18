打擊濫用公屋｜房委會倡濫用公屋刑事化　何永賢：有信心今年完成立法

▲ 房屋局局長何永賢。（資料圖片）

房委會早前提出修訂《房屋條例》，擬將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高罰款5萬元及監禁1年，下月諮詢立法會。房屋局局長何永賢今日（18日）表示，有信心在今年完成立法，已與政黨接觸並獲得支持。

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政府近年積極打擊濫用公屋。何永賢今日出席電台節目時指，過去發現有公屋住戶，將單位出租作商業用途，包括經營健身室等，收取月租6,000至7,000元，屬嚴重濫用公屋行為。

但局方過去主要透過發出遷出通知書處理，或令濫用公屋人士認為代價不大、心存僥倖，「衰啲講搏得過」，故建議將濫用公屋行為刑事化，有信心在今個立法年度完成修例。

她續指，政府會「情理兼備」地處理個案，對輕微情況會先警告，強調立法僅針對「嚴重濫用公屋」，即公屋無居住痕跡，卻用來牟利的情況。

至於有聲音指公屋租戶開辦補習社違反租約，何永賢稱，該種情况或是鄰舍互助，幫繁忙的鄰居帶小孩；又舉例租戶做手工、食物送至店舖售賣，「是一些小嗜好」，並非工廠化生產，且不在單位售賣，要視乎程度，決定是否違反租約或要遷出單位。

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舉報濫用公屋獎推出 至今收約200宗投訴

此外，「舉報濫用公屋獎」周三（15日）起實施，成功舉報可獲最高3,000元獎勵，市民必須以實名舉報。何永賢稱，收到的舉報及投訴數字增加，至今約有200宗，但當中四分一不參加舉報獎賞，部分舉報人更或將居屋和私樓誤認作公屋。

她預計獎金計劃推出後，1年的舉報個案會較以往多1倍，或可達2,600宗，且料當中1,300宗可獲獎賞，政府已預留300萬元作舉報獎金。但她相信市民舉報是為了守護鄰里關係，並非為了獎金。

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