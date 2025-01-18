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農曆新年｜大埔林村許願節1.29大年初一回歸　即看精選活動及交通攻略

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 44 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

今年的許願節暨林村許願夜市，將於大年初一（29日）至年十五（2月12日）舉行。（資料圖片）

每年農曆新年，都有不少市民到林村行大運，拋許願寶碟、放蓮花燈等。今年的許願節暨林村許願夜市，將於大年初一（29日）至年十五（2月12日），在大埔林村許願廣場舉行，即看精選活動及交通攻略！

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大埔林村許願節大年初一回歸，除了傳統祈福的拋許願寶碟、誠心鎖和放蓮花燈外，「國泰新春國際匯演之夜」的8架特色主題花車，將在年初二（30日）起，於許願廣場展出。

同場又設新春市集，匯聚逾60個攤位，售賣特色手作、寵物用品等；還有美食廣場及遊戲攤位，多達10萬隻公仔等待大家贏取。

大年初一至年初七（2月4日），許願廣場晚上就會變身為林村許願夜市，許願樹、許願長廊，及所有花車等佈置，將亮燈營造浪漫氣氛，且增設夜光許願寶供市民購買。所有新春市集攤檔、美食攤位及攤位遊戲，亦將延長營業時間至晚上10時。

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此外，今年許願節有多項表演，其中新春國際匯演在年初二及年初三（31日）下午3時上演，以世界各地文化作主題，帶來舞蹈表演。年初四（2月1日）下午3時更有《中年好聲音》的4名歌手，包括羅啟豪、丁文俊、林鉫徫及魏嘉信獻唱。

至於特別交通安排，九巴將安排特別專線63R，途經港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站，其後特快直達許願廣場，車程約10分鐘；亦可選乘九巴64K和小巴25K。自駕人士則可在鄰近林村許願廣場的社山停車場泊車。

香港許願節2025暨林村許願夜市

  • 地點：大埔林村許願廣場
  • 開放日期及時間：
    • 1月29日至2月4日（年初一至年初七）
      • 上午8時30分至晚上10時
    • 2月5日至12日（年初八至年十五）
      • 上午8時30分至晚上7時 
  • 交通指南：
    • 九巴
      • 64K：港鐵大埔墟或太和站上車，於放馬莆站下車
      • 63R：在許願節開放期間，九巴特別專線將來往港鐵大埔墟站及林村許願廣場，途經大埔超級城及港鐵太和站。
    • 小巴
      • 25K：港鐵太和站上車，於林村許願樹下車。
    • 自駕人士
      • 鄰近林村許願廣場之社山停車場為公眾停車場，駕駛人士可停泊於此。

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