特首落區｜北角東岸板道首段1.26開放　李家超今早到場視察與青年緩跑

▲ 李家超今早視察北角東岸板道。（李家超fb圖片）

北角東岸板道首段即將開放，特首李家超今日（18日）上午到場視察。

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位於北角的東岸板道首段，是活力環島長廊的組成部分，建於東區走廊下方，設行人徑和「共享徑」，供行人、緩跑者、單車愛好者共用，將於本月26日開放予公眾。發展局和東區民政事務處今邀請市民和團體試用臨海板道，李家超亦有到場。

李家超先聽取了署理發展局局長林智文，及土木工程拓展署署長方學誠介紹，並視察在和富中心對出海面，設置的維港首條開合橋及轉盤橋。其後則與一眾青年沿途試跑和試踩單車，又與沿途的市民寒暄。

李家超：定必成為「打卡位」

李家超在fb發文指，青年都讚嘆踏上板道就像在海上行走，同時上方有東廊「遮蔭」，不怕太陽直曬，亦可感受東廊的車輛行駛情況，感覺新奇有趣。大小朋友更均指十分享受遊樂設施及健身設施，猶如置身海上漫步和玩耍，視板道為「放電」好去處。

李家超稱，展望今年下旬，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便會正式打通，做到「一板貫通，暢踏西東」。他形容維港海濱是香港的瑰寶，相信板道開放後，定必成為市民另一「打卡位」，讓大家一同感受維港海濱的無限活力和魅力。

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