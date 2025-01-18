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緬甸KK園區｜鄧炳強：成功返港個案非全有交贖金　三分二被網上廣告誘騙

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

東南亞詐騙營死灰復燃，有被「賣豬仔」港人大在家屬支付贖金後獲釋，周四（16日）成功返港。保安局局長鄧炳強今日（18日）指，已有17名被誘騙到東南亞國家，並遭禁錮從事非法工作的市民返港， 並非全部有交贖金，但涉警方或軍方行動不便透露。

鄧炳強接受電視訪問時指，並非所有成功返港個案都有交贖金，但涉警方或軍方行動不便透露。他強調會繼續與泰國當局交換情報，並與被禁錮港人的家屬保持聯絡，透過任何蛛絲馬跡，將市民救回來。

鄧炳強又指，三分二個案因網上或社交媒體廣告而墮入騙局，其餘涉在娛樂場所認識中間人，「一般手法都是誘騙，不用怎樣工作，運些錢、運一些鑽石、物品就給你很多錢。可能有些最初不是告訴你去東南亞國家，擔心你有警覺，可能說去日本、加拿大等其他歐美國家，但很突然就告訴你，臨時有個更好的可以先工作，下次再去日本。」

他亦稱，誘騙個案在去年年初死灰復燃，警方要時間收集情報和理解集團運作，認為保安局專責小組本周前往泰國跟進是合適時間，且強調行程取得成效，獲泰國當局重視，亦令更多市民留意騙局。

警方日前以「串謀詐騙」罪拘捕一名32歲女子，涉嫌誘騙兩名女子到詐騙園區，有法律界人士認為本港應立法打擊人口販運。鄧炳強相信，涉及本地中介人的個案，屬個別情況，會調查背後有否集團操控。 他並說本港已有超過50條法例處理，目前會集中救被禁錮港人，在這個過程中或總結經驗後，會檢討法。

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