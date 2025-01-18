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高才通｜曾國衞：逾9萬宗高才通申請獲批　約7.6萬人已來港

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

政制及內地事務局局長曾國衛。（資料圖片）

香港高才通人才服務協會今日（18日）舉辦「巳蛇迎春，高才慶新年」聯歡午宴，政制及內地事務局局長曾國衛致辭時指，截至去年底，已收到近12萬宗高才通申請，當中逾9萬宗已獲批，約7.6萬人已來港。

曾國衛稱，政府在2022年12月推出高才通計劃，吸引更多海內外優質人才來港發展，使香港繼續成為國際高端人才集聚高地，不斷提升競爭力和國際大都會地位；同時也讓世界各地的優秀人，才能在香港這個自由、開放、包容、多元，又擁「一國兩制」獨特優勢、中西文化薈萃的地方發揮所長，發展事業。

他續稱，高才通計劃自從推出以來廣受歡迎，截至去年底，已收到近12萬宗申請，當中逾9萬宗已獲批，約7.6萬人已來港。計劃在去年11月更優化，在原有的合資格大學名單上增加13家海內外頂尖院校，連同今年初的年度更新，現有199家合資格大學。

曾國衛形容高才是香港的生力軍，期待他們發揮創新思維、專業知識及卓越才能，抓住國家高質量發展和高水平對外開放的機遇，並利用好香港「一國兩制」、「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為建設美好香港、為國家強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻，同時實現個人夢想，成就光輝事業。

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