澳洲直航｜香港航空復辦香港來往黃金海岸直航　1.17-2.15每周提供4班機

▲ 香港航空恢復往來香港與澳洲黃金海岸直航。（香港航空提供）

香港航空推出往來香港與澳洲黃金海岸的直航航班，本月17日起至2月15日期間季節性營運，每周提供4班機。

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往來香港與澳洲黃金海岸直航，時隔6年恢復，由香港航空營運。該航綫使用A330寬體客機，有商務及經濟艙選擇，昨起一連4周提供服務，涵蓋農曆新年假期。

航綫每周提供4班機，分別為逢周一、三、五、日出發的HX015（香港─黃金海岸），及逢周一、二、四、六出發的HX016（黃金海岸─香港）。

首航航班本月17日啟航，香港航空於登機閘口舉辦儀式。香港航空總裁孫劍鋒、黃金海岸和昆士蘭機場代表、以及機管局代表，與乘客進行互動，並贈送紀念品。航班於當地時間早上8時55分抵達黃金海岸國際機場，機場安排舞獅等活動迎接。

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香港航空主席閻波指，很高興首航能錄得滿座成績，期待能夠吸引更多來自黃金海岸和昆士蘭地區的旅客，乘搭香港航空來港體驗農曆新年節慶氣氛，以及品嚐正宗地道美食。

香港航空發言人亦指，黃金海岸直航開通，標誌著香港航空重返長途市場的第一步，公司正陸續引入更多機型，以逐步擴展航線網絡，包括開通更多澳洲航線和重返北美市場。除了溫哥華外，正積極研究洛杉磯、西雅圖和多倫多等航綫。

香港航空往來香港至黃金海岸航班詳情（所有時間均為當地時間）

航綫 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港─黃金海岸 HX015 22:00 08:55+1 周一、三、五、日 黃金海岸─香港 HX016 10:25 17:20 周一、二、四、六

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