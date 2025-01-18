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啟德體育園｜馮允謙、雲浩影現身主場館慈善演唱會　仍有市民不知禁帶水樽安排

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

馮允謙（曾耀輝攝）

啟德主場館今日（18日）首次舉行慈善演唱會，滙聚本地人氣歌手，料有1.8萬名觀眾，散場時將提供3條特別巴士路綫。

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4千人入草坪近距離觀賞

「FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會今晚6時，在啟德主場館上演，演出者包括馮允謙、Dear Jane等，為首個在主場館舉行的非體育活動，料有1.8萬名觀眾，當中逾4,000人首次在地面草坪參與活動。有粉絲一早到場派發應援物。

持票人士下午4時起陸續入場，需掃描門票上的二維碼，再由職員協助佩戴手環。有觀眾指，知道手提袋有尺寸限制，故事前特意量度背囊尺寸，期望主辦方或場地，能放寬違禁品限制。 惟據觀察，仍有不少人不清楚禁帶水樽的安排，需把水樽放在場外儲物架。

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保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及體育專員蔡健斌到場視察。蔡健斌認為安排暢順，會檢視演唱會的現場協調及人群出入等。

鄧炳強則指，世界上很多場館基於安全問題，規定觀眾不能攜帶水樽入場。現場有收費寄存服務，為觀眾保存貴重物品，場內亦設有水機及紙杯，方便市民飲水，場館入口更加設回收桶和垃圾桶，讓觀眾棄置水樽。

▼一齊欣賞歌手精彩演出▼

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