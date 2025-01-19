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躺平｜研究指逾25%中學生自覺已「躺平」　平衡利弊後「覺醒」尋求舒適生活

社會

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

（梁偉榮攝）

香港基督教女青年會研究發現，「躺平」現象有年輕化趨勢，逾四分一受訪中學生自感「躺平」，當中超過一半是初中生。女青指，大部份受訪者並非單純感到無望或無方向，而是經多番努力但不成功，平衡利弊後，才「覺醒」與主流的上進、物質主義價值觀「斷捨離」，尋求簡單、自由和舒適的生活。

研究於去年9月至11月進行，以問卷訪問了990名中一至中六學生，問及他們對「躺平」的印象，當中52.6%人認為「中立」、34.8%認為「負面」，12.6%人認為「正面」；亦有48%人稱會支持朋友「躺平」，反映時至今日，「躺平」一詞不再貼滿負面標籤。

另有27%受訪學生覺得自己已經「躺平」，當中52.4%為初中生、47.6%為高中生。若以全港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人「躺平」。「躺平」時間方面，多達41.2%稱已「躺平」超過一年。

「躺平」分為「舒適型」、「無家庭計劃型」、「無方向型」、「無望型」、「壓力型」及「社會環境型」。研究指，超過一半受訪學生為「舒適型」，即認為躺平是個人自由，不想生活有負擔；躺平是平衡利弊後的決定、令自己覺得舒適自在。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰指出，研究結果反映「躺平」現象年輕化，低慾望、不高攀、重自由的生活模式。他認為「躺平」是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感，以及被看見、被認同的感覺。

他表示，大部份青少年視「躺平」為暫時的理想狀態，但並非覺得自己一無是處，或對人生感到絕望；只要下一個機遇來到，他們仍願意繼續嘗試。他鼓勵年輕人繼續裝備自己，社會亦應給他們想像未來的機會，如工作體驗，海外交流團、義工服務等，讓他們增廣見聞、發揮所長，汲取經驗成就未來。

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