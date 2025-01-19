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躺平｜調查指近3成中學生自覺「已躺平」　大專生努力不獲認同索性躺平

社會

發布時間： 6 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

（梁偉榮攝）

香港基督教女青年會調查發現，調查指近3成受訪中學生自覺「躺平」，逾2成已「躺平」超過3年。有上屆文憑試考生中三起溫習後成績無改善，索性「躺平」，未來盼覓輕鬆、無壓力工作。機構稱社會不應妖魔化「躺平」青年，宜多溝通給予適合工作機會。

研究於去年9月至11月進行，以問卷訪問了990名中一至中六學生，問及他們對「躺平」的印象，當中52.6%人認為「中立」、34.8%認為「負面」，12.6%人認為「正面」；亦有48%人稱會支持朋友「躺平」。

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另有27%受訪學生覺得自己已經「躺平」，當中52.4%為初中生、47.6%為高中生。若以全港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人「躺平」。「躺平」時間方面，多達41.2%稱已「躺平」超過一年。

研究將「躺平」分為「舒適型」、「無家庭計劃型」、「無方向型」、「無望型」、「壓力型」及「社會環境型」。研究指，超過一半受訪學生為「舒適型」，即認為躺平是個人自由，不想生活有負擔；躺平是平衡利弊後的決定、令自己覺得舒適自在。

學生稱躺平非等於乞兒

18歲的阿偉（化名）去年在中學文憑試（DSE）考獲3分，現時就讀社會服務相關的基礎文憑課程，認為自己屬「無望」型躺平人士。阿偉提到，中三時因疫情在家上網課，期間遭老師誤會其「掛住打機」，索性選擇「躺平」「人哋都覺得我掛住打機，咁我不如就打機算啦」。他指曾嘗試溫習，惟成績無改善，「咁不如唔好俾自己壓力」。

阿偉去年暑假曾參加女青的試工計劃，擔任工作助理，稱工作環境友善，沒有壓力；又受到很多社工的幫助，如未來考到社工牌也想成為社工。不過，他認為目前修讀的科目「比較難」，擔心最後成績如DSE般「過唔到」，期望未來可從事輕鬆、無壓力的工作。

至於社會上對「躺平」的負面標籤，阿偉認為，躺平非等於甚麼都不做，「我哋係躺平、唔係乞兒」，同樣需維持基本生活需求。

機構：勿為「躺平」貼負面標籤

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰指，社會不應妖魔化「躺平」青年，他認為「躺平」是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感，以及被看見、被認同的感覺。

他表示，大部份青少年視「躺平」為暫時的理想狀態，但並非覺得自己一無是處，或對人生感到絕望；只要下一個機遇來到，他們仍願意繼續嘗試。他鼓勵年輕人繼續裝備自己，社會亦應給他們想像未來的機會，如工作體驗，海外交流團、義工服務等，讓他們增廣見聞、發揮所長，汲取經驗成就未來。

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