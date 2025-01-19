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教育博覽｜內地優才邀升學中介合作　擬助內地生鋪路借香港作跳板負笈海外

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 6 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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教育及職業博覽不乏本地家長和內地優才人士入場。（梁偉榮攝）

教育及職業博覽今日（19日）踏入最後一日，有升學顧問形容今年展覽查詢及生意一般，但透露有內地「優才」看準近年內地生來港升學趨增，主動到場邀請多間展商洽談業務合作，為內地生鋪路借香港作為「跳板」到外國升學。

另有本地及內地學生和家長入場查詢，包括有內地「優才」家長帶同子女到場，以及有深圳旅客參觀了解香港升學資訊。

外國升學中介、寰雅教育集團董事黃家賢表示，今年展覽入場人流一般，有6至7成屬外國留學查詢，大多對到英國讀書感興趣。他亦透露，最近一年整體查詢及生意減少，相信與不少港人已移民海外，以及中產家庭流失有關。

不過，黃透露近年業務發展有新趨勢，有望拓展新商機，「（近日）有內地優才到來查詢業務合作，之前未試過有類似情況，他們希望在港發展業務，讓內地學生經香港到國外升學。」他向記者指，聽聞多間升學中介也遇到類似情況。

黃續說，他近年已協助2至3名內地優才的子女入讀香港的國際學校，此前該機構未曾處理相關個案。

來自北京的唐先生表示，他在3個月前經優才計劃來港工作定居，女兒今年9歲，今日入場冀認識香港升學資訊。他認為香港學生英語能力好，亦會說粵語，本港有通識科目而吸引繼續在港升學，希望女兒將來能升讀醫療科技及衛生相關學科。

來自深圳的鄭小姐亦特意到港參觀展覽，以認識香港的教育及職業發展。她說自己是內地社會工作系畢業的研究生，曾報考本港大學社會工作碩士課程但申請失敗，因香港的大專院校有較多實習交流機會，也有較多外國教授授課，相比之下內地較少這些機會，故仍有興趣來港升學。

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有英國升學參展商稱，今年人流比去年減少一半，查詢人數跌幅超過5成，估計人數減少與已有一批人移民，以及英國徵收私立學校增值稅，考慮是否繼續到英國升學有關。

澳洲升學顧問公司Aussizz Group總監張丹慧稱，參觀人流和查詢數目按年減少約2成，但她認為原因是展覽宣傳不足，並指目前持續有港人查詢移民及留學澳洲的安排，相信港人留學需求不會減少。惟她指未發現有更多內地人或優才查詢，數目和往年相約。

現場亦有本地家長到場，育有兩子的鄭太表示，現正考慮讓兒子到海外升學，其中長子有興趣成為一名科學家，而德國出產最多諾貝爾得獎學者，文化上有屢敗屢試精神而有留學打算，故最心儀負笈德國。不過她透露其家庭沒有移民計劃，因已習慣香港的生活模式。

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