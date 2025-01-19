慈善跑｜老夫子慈善跑近7000人參加　跑手cosplay漫畫角色參賽【多圖】

▲ 近7,000名跑手以經典漫畫《老夫子》人物裝扮參與盛事。（朱永倫攝）

「博愛 x 老夫子香港慈善跑2025」今日（19日）於中環添馬公園舉行，近7,000名跑手以經典漫畫《老夫子》人物裝扮參與盛事，並為護養安老院舍項目「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募經費，提高社會各界對安老服務的關注。

賽事設10公里個人賽、10公里企業及團體組、3公里個人賽、3公里企業及團體組，以及不計時的1公里「繽紛跑個人組」和「繽紛跑親子組」，參加者年齡由3歲至86歲。

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今日首場賽事為10公里個人賽，跑手由起點龍和道出發，途經干諾道中、香港大會堂、愛丁堡廣場等最後以中環海濱長廊為終點。

博愛醫院董事局主席周駿達於頒獎禮表示，「博愛 x 老夫子香港慈善跑2025」今年載譽歸來，與甚具香港特色的老夫子齊齊跑入中西區。今年主辦方特別邀請傷殘人士參加，並設1公里輪椅體驗組，讓輪椅使用者一起參與，為慈善跑增添意義。

適逢《老夫子》單行本發行60周年，漫畫作家王澤特別舉行簽名活動，答謝市民多年來對漫畫的支持，同場有不少老夫子周邊精品義賣攤位、懷舊食品及遊戲及健康推廣攤位，吸引跑手及公眾人士參與。

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