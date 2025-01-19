東南亞詐騙營｜林定國：港府有決心解決事件　營救被禁錮港人

▲ 林定國和新聞博覽館副主席陳淑薇。

對於有港人近來被誘騙到東南亞的詐騙園區，律政司司長林定國表示，香港人口自由流通，但本港已有多條法例處理販賣人口問題，政府會繼續檢視相關法例；政府有決心盡快解決事件，營救被禁錮的港人。

香港新聞博覽館昨天舉行六周年慶祝活動，林定國擔任主禮嘉賓，並出席座談會，與博覽館副主席陳淑薇交流對話。

林定國：香港需要言論自由 包容不同意見

林定國表示，香港作為國際金融中心，絕對需要新聞和言論自由，包容不同的意見，因為一個國際化的城市，需要資訊流通，並期望新聞業界，好好珍惜新聞自由。近年全球面對虛假網絡資訊的問題，林定國指出，市民要有批判性思考，對於可疑訊息應要時刻保持警覺性，不要盲目信以為真。

被問到外界到香港有觀感問題，他認為，外界朋友如果親身來港，便會感受到香港是開放及自由的社會，未來亦會舉辦更多國際會議，加強與外界直接溝通，面對問題時，要盡量積極回應。

林定國今次是首次到訪香港新聞博覽館，感覺內容豐富，除了向展示公眾新聞業的歷史和發展，亦有不同專題展覽和講座。他昨日參觀了「你我的精神健康」專題展覽，他表示，港人需要正視精神健康，特別是青少年，要有勇氣面對挑戰，提升個人的心理質素。市民亦要多做運動，給予自己適當的空間。

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