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消費抽獎｜2.16前在九龍東消費$300可抽勞力士腕錶　另有東京、大阪來回機票

社會

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

2月16日前在九龍東消費滿300港元可參與大抽獎。

【鼓勵消費/ 大抽獎 /勞力士 】為鼓勵本地消費，九龍東區各界聯會、觀塘和黃大仙民政事務處等合辦「九龍東新春繽紛消費大抽獎」，任何人於1月17日至2月16日期間，在觀塘、黃大仙區商戶消費滿港幣300元或以上，即可登記參與抽獎，頭獎是價值逾8萬元的勞力士腕錶。

主辦方提醒，登記次數越多，中獎機會越大。

獎品除了勞力士腕錶，還有價值3萬元的「澳門銀河」雙人體驗之旅、iPhone16 Pro Max（512GB）、Clubone新春宴、曼谷、大阪、東京來回機票等。

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九龍東新春繽紛消費大抽獎

消費日期：2025年1月17日至2月16日 

消費金額：港幣300元或以上（最多2張收據合計）

截止登記日期：2025年2月17日晚上11時59分

活動對象：所有於觀塘及黃大仙區內購物或其他消費人士

抽獎日期：2025年2月18日 

不會致電核對或索取個人資料

主辦方提醒，登記時，須提供中文或英文姓名（與身份證明文件相同）、香港身份證號碼或其他身份證明文件號碼首3位數字及有效本地流動電話號碼。而上傳的收據，必須清晰展示消費日期、消費金額、店鋪名稱、店鋪地址 (店舖須位於觀塘及黃大仙區內（請亦參閱第34段），以及消費項目資料。參加者必須保留收據或其相片作領獎之用。 

主辦單位表明，不會派員致電參加者以核對或索取個人資料。如收到可疑來電，應提高警覺，切勿提供個人資料。

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