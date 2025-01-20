海外法官｜張舉能：海外法官職位變得政治化　部分遭受有組織滋擾施壓

▲ 終審法院首席法官張舉能檢閱香港警察儀仗隊。（朱永倫攝）

過去一年，終審法院接連海外非常任法官離任。終院首席法官張舉能坦言，地緣政治下，延聘不如以往順暢，透露部分海外法官遭受有組織滋擾，施壓，已變得政治化。他又說，個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。

海外法官｜林定國：有海外人士要求外籍法官與港法院撇清關係

律政司司長林定國亦指，有主要來自海外的人士試圖向外籍法官施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係。他強調，政府會全力支持司法機構日後繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作。

▲ 律政司司長林定國。（朱永倫攝）

2025法律年度開啟典禮上，張舉能主動談及海外法官離任情況，提到引入海外法官的背景，認為如此才能正確理解有服務多年的海外法官因年邁或其他私人理由退休，以及少數外國法官因政治或其他考量提早請辭的事實。

海外法官｜張：地緣政治下 延聘不如以往順暢

他提到，香港部分海外法官最近遭受有組織的滋擾和施壓，情況固然應受譴責；但這同時亦顯示了海外非常任法官的職位已變得何其政治化。張說，任何持平的人觀察理解當前形勢時，必須考慮到地緣政治緊張局勢的大環境。

張舉能續指，近年有少數海外法官認為無法繼續在港服務，實屬遺憾，但強調，他們提早離任並不意味司法機構的素質或獨立性減低。「誠然，在當前地緣政治的不利因素下，延聘擁有相稱地位和經驗的海外法官可能不如以往順暢。」但終院依然擁有深受尊崇的海外及本地非常任法官。他說：

海外法官｜張：法官來去有時 不會削弱制度基礎

法官來去有時，我們的制度卻是建基在法律原則、判案先例以及持續有效運作的穩健架構。個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。

人才方面，張舉能指出，藉資深大律師投身法官行列以支持法治的需求，從未如現在般迫切，強調只有靠私人執業多年的業界人士，給司法機構持續注入專業知識和熱誠，法院才能保持堅壯、獨立，並取信於法律業界和市民大眾。又稱司法機構內部人才輩出，不少法官都是內部晉升。

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