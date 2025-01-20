  • 19°C
香港時間：2025120日 (一) 19:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海外法官｜張舉能：海外法官職位變得政治化　部分遭受有組織滋擾施壓

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

終審法院首席法官張舉能檢閱香港警察儀仗隊。（朱永倫攝）

過去一年，終審法院接連海外非常任法官離任。終院首席法官張舉能坦言，地緣政治下，延聘不如以往順暢，透露部分海外法官遭受有組織滋擾，施壓，已變得政治化。他又說，個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。

海外法官｜林定國：有海外人士要求外籍法官與港法院撇清關係

律政司司長林定國亦指，有主要來自海外的人士試圖向外籍法官施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係。他強調，政府會全力支持司法機構日後繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作。

律政司司長林定國。（朱永倫攝）

2025法律年度開啟典禮上，張舉能主動談及海外法官離任情況，提到引入海外法官的背景，認為如此才能正確理解有服務多年的海外法官因年邁或其他私人理由退休，以及少數外國法官因政治或其他考量提早請辭的事實。

海外法官｜張：地緣政治下 延聘不如以往順暢

他提到，香港部分海外法官最近遭受有組織的滋擾和施壓，情況固然應受譴責；但這同時亦顯示了海外非常任法官的職位已變得何其政治化。張說，任何持平的人觀察理解當前形勢時，必須考慮到地緣政治緊張局勢的大環境。

張舉能續指，近年有少數海外法官認為無法繼續在港服務，實屬遺憾，但強調，他們提早離任並不意味司法機構的素質或獨立性減低。「誠然，在當前地緣政治的不利因素下，延聘擁有相稱地位和經驗的海外法官可能不如以往順暢。」但終院依然擁有深受尊崇的海外及本地非常任法官。他說：

海外法官｜張：法官來去有時 不會削弱制度基礎

法官來去有時，我們的制度卻是建基在法律原則、判案先例以及持續有效運作的穩健架構。個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。

人才方面，張舉能指出，藉資深大律師投身法官行列以支持法治的需求，從未如現在般迫切，強調只有靠私人執業多年的業界人士，給司法機構持續注入專業知識和熱誠，法院才能保持堅壯、獨立，並取信於法律業界和市民大眾。又稱司法機構內部人才輩出，不少法官都是內部晉升。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

海外法官︱終院非常任法官現離職潮？　張國鈞：進進出出非常正常
15:39 2024/06/14
海外法官︱終院非常任法官現離職潮？　張國鈞：進進出出非常正常
海外法官︱力證香港審判權獨立　陳國基：與法官沒任何接觸、不會做朋友
21:50 2024/06/16
海外法官︱力證香港審判權獨立　陳國基：與法官沒任何接觸、不會做朋友
海外法官辭任︱不點名批岑耀信雙重標準　崔建春認為海外法官制度合適
19:50 2024/06/18
海外法官辭任︱不點名批岑耀信雙重標準　崔建春認為海外法官制度合適
海外法官辭任︱林定國：沒有海外法官不會「死人冧樓」　法治功勞大部分歸功於本地法官
15:35 2024/06/20
海外法官辭任︱林定國：沒有海外法官不會「死人冧樓」　法治功勞大部分歸功於本地法官
海外法官｜范理申因個人理由不續任　成今年第5位離任終院海外非常任法官
15:47 2024/09/30
海外法官｜范理申因個人理由不續任　成今年第5位離任終院海外非常任法官
海外法官｜終院非常任法官賀輔明任期獲延3年　張舉能：體現賀對港法治有力支持
17:31 2025/01/10
海外法官｜終院非常任法官賀輔明任期獲延3年　張舉能：體現賀對港法治有力支持

你可能感興趣

海外法官︱終院非常任法官現離職潮？　張國鈞：進進出出非常正常
15:39 2024/06/14
海外法官︱終院非常任法官現離職潮？　張國鈞：進進出出非常正常
海外法官︱力證香港審判權獨立　陳國基：與法官沒任何接觸、不會做朋友
21:50 2024/06/16
海外法官︱力證香港審判權獨立　陳國基：與法官沒任何接觸、不會做朋友
海外法官辭任︱不點名批岑耀信雙重標準　崔建春認為海外法官制度合適
19:50 2024/06/18
海外法官辭任︱不點名批岑耀信雙重標準　崔建春認為海外法官制度合適
人權 選舉 社會矛盾 一國兩制 張舉能 法官 香港 地緣政治 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多