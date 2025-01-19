太空油｜警方引入快速檢測工具首日　55歲男子驗出藏有太空油毒品被捕

▲ 警方昨日（18日）起引入針對新興毒品「太空油」的快速檢測工具。（資料圖片）

警方昨日（18日）起引入針對新興毒品「太空油」的快速檢測工具，首日於油麻地截查一名55歲本地男子時，即場驗出該男子身上的電子煙彈含有依托咪酯，並以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名男子。

警方已引入快速檢測包，將俗稱「試紙」的快速檢測工具，供各警區人員使用。西九龍衝鋒隊及機動部隊於昨日進行重點巡邏，於油麻地截查一名55歲本地男子，並搜出1粒電子煙彈。警方於現場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，遂拘捕該名男子，涉嫌「管有第一部毒藥」。

▲ 圖為警方採用的「太空油」快速檢測工具。（警方提供）





同日，衝鋒隊人員於紅磡截查一名31歲本地男子，並搜出4粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，遂以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名男子。



政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

警方重申，根據香港法例第138A章《藥劑業及毒藥條例》監管，非法管有及售賣第一部藥物亦屬刑事罪行，最高刑罰為罰款10萬元和監禁兩年，市民切勿以身試法。

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